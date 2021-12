Lulù smaschera Alessandro Basciano: “Ti sei rifatto le labbra?”/ La risposta spiazza…

In molti si stanno chiedendo in queste ore se Alessandro Basciano, neo-entrato al Grande Fratello Vip, si è rifatto o meno le labbra: a smascherarlo è stata la coinquilina Lulù Selassiè, che non è riuscita a fare a meno di porgli in modo diretto la domanda in questione. I due si trovavano nella sauna e stavano parlando del rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Nel dettaglio, Alessandro Basciano ha ammesso di avere l’impressione di piacere alla giovane modella, che ha scambiato non poche effusioni con l’imprenditore ma ha più volte ribadito di essere single. “A lei ho detto ‘Sei tre mesi che stai insieme a lui. O vai al mille per mille e ti lasci andare. Se ti piace non puoi stare così e trattare in questo modo una persona’. Lui si vede che è preso molto più di lei, ma si vede proprio, eccome se si vede. Oppure ci mette un punto”, ha commentato. Ad un tratto la Princess lo ha interrotto ed ha posto la fatidica domanda. “Ti sei rifatto le labbra?”. Così, senza mezzi termini, cambiando totalmente argomento. L’ex tentatore di Temptation Island, da parte sua, non si è tirato indietro.

Lulù smaschera Alessandro Basciano: si è rifatto le labbra

Alessandro Basciano non ha esitato a dire la verità in merito al fatto di essersi rifatto o meno le labbra. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, rispondendo alla domanda di Lulù Selassiè, ha confermato di aver fatto qualche “punturina”. La scena ha catturato l’attenzione di diversi telespettatori, che si sono riversati su Twitter per commentarla. La parte bizzarra è che il neo-entrato nella casa del Grande Fratello Vip appare stupito dal quesito insidioso, poi si volta verso Giacomo Urtis quasi per chiedere conferma e infine si arrende, ammettendo di avere ceduto al ritocchino.

I dubbi del pubblico ed anche degli inquilini sono dunque chiariti. Alessandro Basciano non è totalmente nature. Chissà che non ci sia altro dietro alle labbra “rimpolpate”. Già nei giorni scorsi, d’altronde, gli utenti avevano intuito. “Come mai secondo voi conosceva fin da prima Giacomo Urtis?”, si chiedevano. Pare infatti che tutti i vip siano passati sotto i ferri del noto chirurgo plastico.



