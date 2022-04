Lulù sotto choc per Manuel/ “Mi ha lasciata con una nota Ansa”, “Mi ha ferita”

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si lasciano: parla la princess dopo l’addio del nuotatore

Hanno appassionato i telespettatori con la loro lovestory avviata nella Casa del Grande fratello vip 6, tra vari tira e molla, fino alla dichiarazione d’amore che li ha legati, ma qualcosa sembra essersi rotto per sempre dopo la fine del reality, tra i due. Si tratta di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Attraverso l’Ansa, Manuel ora spiega ai fan della coppia targata Gf vip 6 che lui e Lulù Selassié si sono ufficialmente lasciati, una nota che intanto la princess contesta a gran voce via social, lamentando di essere stata mollata a mezzo stampa e non in privato (qualche giorno fa venivano immortalati dai paparazzi felicemente uniti, ndr).

Monica Contraffatto, bordata a Manuel Bortuzzo dopo addio a Lulù/ "Così innamorato…"

“Buongiorno a tutti, eccomi qui la vostra Lulù -scrive la princess etiope ai fan in queste ore, tra le Instagram stories-. Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo,, per tutelare me stessa, la mia famiglia e poi il pubblico, che mi seguite con grande affetto. In queste ultime settimane io e Manuel siamo stati al centro di gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi con sincerità cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò”. Quindi, la princess etiope spiega di non avere colpe rispetto al naufragio della lovestory avviata con il nuotatore, che nel 2019 finiva vittima di una sparatoria per sbaglio che lo colpiva alla schiena e che lo costringe a vivere su una sedia a rotelle: “E’ facile dare la colpa a me per esserci lasciati… E’ facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro alla Casa del Gf vip, per ciò che è… ma vi tranquillizzo dicendovi che purtroppo… non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati”. Parole da cui trapelerebbero delle accuse velate di Lulù a Manuel, di finzione e ipocrisia nei suoi riguardi, come a voler tacciare il nuotatore di essersi mostrato per ciò che non è realmente nella Casa, fingendo quindi un sentimento verso di lei. Quindi, l’etiope replica poi ai gossip che attribuiscono la rottura degli ex Grande fratello vip 6 ai familiari di Manuel Bortuzzo: ” Sin da quando era all’interno della Casa il padre di lui (Franco Bortuzzo, ndr), e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti. Ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata… Non è vero che io e mia sorella Clarissa Selassié siamo stati unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare…”.

Manuel Bortuzzo paparazzato con l'ex Federica Pizzi/ Ha già dimenticato Lulù?

Lulù Selassié dichiara chiuso il capitolo Manuel Bortuzzo, dopo il Grande fratello vip 6

Nelle sue storie rivelatrici Lulù Selassié dice addio a Manuel Bortuzzo e al capitolo che lui ha rappresentato nella sua vita, con parole pregne di amarezza e delusione: ” Con Manuel si è chiuso un capitolo importante nella mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica, con un comunicato all’Ansa. Mi ha fatto tanto male”. E ancora, in conclusione della sua versione dei fatti: “Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. E’ l’ultima cosa che voglio, ma proverò ad andare avanti fidandovi di voi e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e realtà. ‘Si chiude una porta e si apre un portone’. Ho imparato a pensare in questo modo. A presto! Love U, Vostra Fairy Lulù”.

Manuel Bortuzzo, papà Franco: “Lulù non era quella giusta”/ “Rimpiango le sue ex”

Ma cosa ha riportato Manuel Bortuzzo della sua verità, all’Ansa? “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Nella nota d’addio all’etiope, il nuotatore che ha impersonato la normalità della disabilità al Grande fratello vip 6, infine, aggiunge: “Ringrazio di cuore, tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Che Manuel Bortuzzo possa, quindi, replicare alla spinosa verità di Lulù Selassié?











© RIPRODUZIONE RISERVATA