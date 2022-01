Lulù vs Soleil: lite e insulti per il cibo/ “Che cazz* vuoi?”, “Ti devi riprendere!”

Volano stracci al Grande Fratello VIP tra Lulù e Soleil. Lo scontro, avvenuto in queste ultime ore, è stato scatenato dall’argomento cibo. Tutto nasce in mattinata, quando Soleil Sorge decide di “nascondere” la sua razione di cibo, anche in risposta alle lamentele avanzate precedentemente da Manila Nazzaro, che aveva sottolineato alcune mancanze da parte dei coinquilini.

Soleil Sorge "Non sono fidanzata, solo un flirt"/ Lascia il suo ragazzo in diretta?

Il gesto sarcastico di Soleil, tuttavia, ha scatenato reazioni forti all’interno della casa di Cinecittà, a cominciare da Lucrezia Selassié: “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù tu sai dov’è finito? Ma per principio. Questa cosa non va bene. Voglio vedere se nascondo io qualcosa…”. A quel punto Soleil Sorge non ci ha pensato due volte a dire la sua, motivando le sue azioni: “Sei la prima che si nasconde le cose in camera, di cosa stiamo parlando? Ma dai”.

Gianmaria e Soleil lasciano il GF Vip?/ "Via tra 10 giorni", "non ce la faccio più"…

Lulù attacca Soleil, Giacomo Urtis prova a sedare la lite ma…

Parole che hanno lasciato senza parole la princess Selassié e che hanno portato ad una lite piuttosto pesante. L’influencer, infatti, ha cominciato a snocciolare una serie di comportamenti poco corretti da parte di Lulù, mentre quest’ultima le rispondeva per le rime: “La torta l’ho nascosta su consiglio di Carmen e Manila. Ma perché devi agitarti? Stai serena eh. Io sto parlando con lui (Barù ndr) del tartufo, vieni qui e ti agiti. Non devi inalberarti per queste stro***te. Vuol dire che allora ti tocca e l’hai nascosto te. Se stavi tranquilla non ti agitavi così”.

Soleil Sorge asfalta Valeria Marini/ "Non mi interessa che lei voglia…"

A quel punto Lulù ha abbandonato la veranda, lasciando a Giacomo Urtis il compito di riportare la calma: “Ma amore qui tutti si nascondono le cose”. Obiettivo fallito, dato che la lite con Soleil è proseguita ad oltranza. “Non rompe er c***o”, ha sbottato la Princess. “Hai sempre questa cosa di aggredire le persone convinta poi che gli altri stanno zitti. Che c***o vuoi?”. “Innanzitutto così parli con tua sorella e riprenditi. Perché sei una grandissima maleducata e non ne posso più“, la replica immediata dell’italoamericana. Animi molto caldi nella casa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA