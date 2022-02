Lumaca e Orietta Berti, duetto Mille, Il Cantante Mascherato/ Un suo ‘amico’ si nasconde dentro il costume?

LUMACA, DUETTO “MILLE”: ORIETTA BERTI AL CANTANTE MASCHERATO

Lumaca e Orietta Berti cantano il brano Mille nella prima puntata del Cantante Mascherato. L’artista di Cavriago affianca un personaggio particolare nel duetto di questa sera, venerdì 11 febbraio. Qualcuno, quindi, pensa che dentro il costume possa nascondersi un suo amico. Magari qualche collega dal mondo della musica, con cui ha realizzato grandi successi. Fedez, Achille Lauro o Hell Raton? Magari nessuno dei tre. Certo è che Orietta Berti si esibirà al fianco di Lumaca con uno dei tormentoni più importanti delle ultime estati musicali.

Mille, il brano realizzato insieme a Fedez ed Achille Lauro, ha fatto compagnia a milioni di italiani durante i mesi estivi, frantumando record rilevanti in termini di ascolti. Così, visto che il brano ha avuto grande successo, Orietta lo riporta al Cantante Mascherato, sperando sia di buon auspicio per Lumaca.

ORIETTA BERTI A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON LUMACA

Per Orietta Berti è un periodo davvero straordinario. Negli ultimi anni ha riscoperto una seconda giovinezza in ambito musicale, con i successi sanremesi e le collaborazioni coi giovani più promettenti dell’attuale panorama discografico. Così è nato il brano Mille, proprio dopo il Festival di Sanremo, dopo aver conosciuto e legato con il rapper Fedez. Dinamica simile per Luna Piena, l’ultimo pezzo nato dalla collaborazione con Hell Raton. Questa sera, tuttavia, la mitica Berti non sarà protagonista assoluta. Cercherà semplicemente di supportare e aiutare il misterioso concorrente nella prima puntata. Una cosa è certa: con lei e Lumaca ne vedremo delle belle.

