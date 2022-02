Lumaca Il cantante mascherato 202, chi è?/ Gli indizi: Lino Banfi e la figlia Rosanna

Lumaca, chi è?Lumaca I primi indizi de Il cantante mascherato 2022 lasciano pensare ad una coppia di genitori sotto la maschera. Durante la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, la maschera della lumaca è stata una delle più simpatiche. Sui social si è parlato tanto dell’esibizione, ma soprattutto degli indizi rivelati nel video di presentazione. La lumaca, infatti, si è presentata così: “nella vita non ho mai sentito il bisogno di nascondermi perché sul palco solitamente ci sto con la faccia mia e rispondo di tutto quello che faccio”. Possibile che sotto la maschera ci siano almeno due persone.

Stando agli indizi l’uomo della coppia è una persona schietta e diretta, che non ha alcuna paura di dire la sua. In studio i giudici azzardano due nomi: Lino Banfi e la figlia Rosanna Banfi, ma c’è chi punta ancora più in alto facendo i nomi di Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

Lumaca, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

La Lumaca è una delle maschere più particolari della terza edizione de Il cantante mascherato 2022. Durante la prima puntata anche Milly Carlucci ha presentato la maschera con parole di grande entusiasmo: “perché questa maschera è spettacolare per sua natura, una maschera anomala nel nostro mondo. E’ una lumaca. Osservate bene i dettagli, questa lumaca è vestita da sera, con un cappello a cilindro, ci sono molti gioielli in questo cilindro”. Si tratta di indizi che non sono passati inosservati né al pubblico da casa e social nè tantomeno alla giuria.

La Carlucci ha poi aggiunto: “chi potrebbe stare dentro questo costume? Un personaggio molto elegante. Forse avete già indovinato….” incuriosendo non poco il pubblico da casa. Onestamente non è facile capire chi possa celarsi sotto la grande maschera della Lumaca. Sicuramente si tratta di almeno due persone, un uomo e una donna, legati da un rapporto di parentela. Possibile che sotto la lumaca ci possa essere proprio Lino Banfi e la figlia Rossanna?

