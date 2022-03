Lumaca, Il Cantante Mascherato 2022, chi è?/ Per la giuria Gemelli di Guidonia o…

Lumaca, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Con un po’ di fortuna Lumaca ha mantenuto blindata la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato, nonostante gli investigatori del programma si siano già fatti un’idea precisa su questa maschera. Grande curiosità, quindi, di rivedere all’opera questo simpatico concorrente stasera, venerdì 24 febbraio, in occasione della terza puntata. Scopriremo quale vip si nasconde sotto la sua maschera? O alla fine saremo ancora alle prese ancora con dubbi e misteri da risolvere? In ogni caso, dopo la messa in onda della seconda puntata, l’idea del pubblico sembra sposare quella dei giurati.

Secondo la maggior parte degli appassionati, sotto la maschera di Lumaca dovrebbero esserci Lino Banfi e sua figlia Rosanna. “Nella vita non ho mai sentito il bisogno di nascondermi perché sul palco solitamente ci sto con la faccia mia e rispondo di tutto quello che faccio”, aveva detto il simpatico personaggio nella clip mandata in onda dalla Carlucci.

Lumaca: due persone sotto la maschera? Ipotesi Lino Banfi e sua figlia, ma non solo

Dunque chi si nasconde davvero dentro il costume di Lumaca? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa maschera intrigante, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de Il Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso dovrebbe esserci la coppia formata da Lino Banfi e sua figlia Rosanna.

Ma sempre in questa direzione è spuntata una nuova ipotesi, apparentemente meno probabile, rappresentata da Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora. Un’accoppiata difficile, da non escludere a priori però. D’altronde questa è una delle maschere più particolari e sorprendenti della terza edizione de Il cantante mascherato 2022.

