Lumaca, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ La Carlucci si sbilancia: “Ama l’eleganza e…”

Chi è Lumaca de Il Cantante Mascherato?

A grande richiesta questa sera, venerdì 11 febbraio, torna Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, con nuovi personaggi e concorrenti pronti ad animare il fine settimana firmato Raiuno. Il talent game show condotto dalla presentatrice storica di Ballando con le Stelle, si preannuncia ancora più ricco della scorsa stagione, con un numero più ampio di maschere e nuovi misteri che attendono di essere svelati.

Partendo dall’identità ignota di Lumaca, una delle maschere più straordinarie di quest’edizione secondo Milly Carlucci. Il motivo è così spiegato dalla conduttrice, nel filmato che introduce il personaggio: “Perché questa maschera è spettacolare per sua natura, una maschera anomala nel nostro mondo”. “E’ una lumaca. Osservate bene i dettagli, questa lumaca è vestita da sera, con un cappello a cilindro, ci sono molti gioielli in questo cilindro“, continua Milly.

Lumaca, chi si nasconde sotto la maschera? Secondo il web potrebbe essere un uomo

“Chi potrebbe stare dentro questo costume? Un personaggio molto elegante. Forse avete già indovinato….”, conclude la Carlucci nella clip del Cantante Mascherato. Difficile, in realtà, capire chi possa nascondersi sotto il costume con così pochi elementi a disposizione. Di certo, secondo il web, questo misterioso personaggio potrebbe essere un uomo. Sbirciando sotto il post pubblicato sui canali ufficiali del programma, quello dedicato a Lumaca, i nomi suggeriti dagli internauti vanno in un’unica direzione.

Chi è Lumaca? Da Federico Fashion Style ad Enzo Miccio, passando per l’attore comico Beppe Fiorello. Per Federico Lauri Fashion Style si tratterebbe di una sorta di ritorno, dato che pochi mesi fa ha partecipato come concorrente ad un altro programma di Milly Carlucci, vale a dire Ballando con le Stelle. Sarà lui a nascondersi sotto il costume? Magari lo scopriremo questa sera, dalle ore 21.25 su Rai1.



