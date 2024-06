Lumaca mela dalle uova rosa, è allarme in Europa/ Perchè può essere molto pericolosa per l’ambiente

E’ allarme in Europa per la lumaca mela dalle uova rosa. Si tratta di una specie che ha le dimensioni di una conchiglia e che risulta essere molto invasiva, rappresentando quindi una seria minaccia per gli ecosistemi e l’agricoltura, come ad esempio il riso e il taro. Come scrive Wired, la lumaca mela dalle uova rosa è tanto pericolosa al punto che la Commissione europea ha vietato la sua commercializzazione e l’ha inserita nell’elenco degli organismi nocivi soggetti a quarantena.

Pierina Paganelli, nuovo prelievo Dna per Louis Dassilva/ Unico indagato, la sua versione (ultime notizie)

A riguardo viene specificato nella direttiva 2012/697/UE che: “Nei casi in cui venisse riscontrata la presenza del genere Pomacea in campi e in corsi d’acqua, tutti gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza”. Il nome scientifico della lumaca mela dalle uova rosa è Pomacea canaliculata, un mollusco d’acqua dolce che ha origine in Sud America e che ha una forma di conchiglia, raggiungendo anche delle dimensioni importanti, simili a quelle di una mela.

Filippo Zanella ritrova in Polonia la figlia Noemi scomparsa nel 2021/ "Rapita dalla mamma, stava scappando"

LUMACA MELA DALLE UOVA ROSA, È ALLARME IN EUROPA: UNA SPECIE FACILMENTE RICONOSCIBILE

E’ facilmente riconoscibile così come lo sono le sue uova, che hanno una colorazione rosa appunto, e che vengono deposte in grandi quantità. Si tratta di uova che sono in grado di resistere alla siccità e che si diffondono rapidamente. Inoltre, sono in grado di sopravvivere a condizioni estreme, anche in assenza di cibo. Proprio per via di queste caratteristiche che la rendono pressochè indistruttibile, la lumaca mela dalle uova rosa è considerata molto invasiva anche perchè si riproduce in maniera assolutamente repentina, con la possibilità di deporre centinaia di uova in una sola volta.

Pietro Genovese assolto dall'accusa di evasione dei domiciliari/ La mamma di Gaia: "Non avevo dubbi"

A riguardo il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia segnala come questi “grappoli” possano essere caratterizzati anche da 300-800 uova e vengono solitamente deposte su delle piante anche sui pilastri, nelle barche e in altre superfici che si trovano fuori dall’acqua. Si tratta di una specie che non ha dei “rivali” dove è stata introdotta, di conseguenza questa popolazione può crescere in maniera assolutamente incontrollata.

LUMACA MELA DALLE UOVA ROSA, È ALLARME IN EUROPA: CI SONO IN ITALIA?

La lumaca di questo tipo è molto vorace e si ciba di piante acquatiche e terrestri, ma anche alghe, e detriti vegetali, ed è proprio per questo che provoca dei seri danni agli ecosistemi locali, distruggendo l’habitat di altre specie. Di fatto queste lumache possono devastare delle intere coltivazioni, sia nelle forme giovanili che in quelle adulte, ed è per questo che ne è vietata la sua commercializzazione, visto che un proliferarsi incontrollato rischia di devastare il territorio.

Non è ben chiaro se sia diffusa anche in Italia, ma un documento della regione Campania segnala che le segnalazioni sono state fino ad oggi assenti. Gli Stati dell’Ue devono vigilare con attenzione sulla lumaca mela dalle uova rosa, creando delle zone delimitate per eradicarle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA