Lumakras, nuovo farmaco contro cancro ai polmoni/ Fda approva: curerà mutazione KRAS

Il “Wall Street Journal” ha pubblicato una notizia rivoluzionaria in ambito medico: il farmaco Lumakras, in grado di combattere il cancro ai polmoni e realizzato da Amngen Inc, è stato approvato ufficialmente dalla Food and Drug Administration. In particolare, tale pillola sarà somministrata a un gruppo di malati di tumore con una particolare mutazione genetica, nota come KRAS e, purtroppo tra le più note, contro cui la scienza ha lottato per molti anni al fine di giungere all’individuazione di un medicinale in grado di trattarla.

Il quotidiano riporta quindi le dichiarazioni di Richard Pazdur, capo ad interim della divisione farmaci antitumorali della FDA: “Le mutazioni KRAS sono state a lungo considerate resistenti alla terapia farmacologica, rappresentando un vero bisogno insoddisfatto per i pazienti con determinati tipi di cancro. L’approvazione odierna rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui più pazienti avranno un approccio di trattamento personalizzato”. In fase di studio clinico, il medicinale ha dimostrato di aiutare a controllare la malattia nell’80,6% dei pazienti e, in media, i pazienti che assumevano il farmaco sono sopravvissuti 6/8 mesi senza che i loro tumori peggiorassero.

FARMACO LUMAKRAS CONTRO CANCRO AI POLMONI:

Il farmaco Lumakras cambierà quindi letteralmente la battaglia ingaggiata quotidianamente dai malati di cancro ai polmoni negli USA e affetti da mutazione KRAS. Bob Li, oncologo presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center e ricercatore capo per lo studio Lumakras, ha asserito sul Wll Street Journal: “Per 40 anni, non siamo stati in grado di risolvere questo problema e ora improvvisamente i pazienti hanno una pillola che possono prendere una volta al giorno e per molti di essi il tumore si ridurrà”. Tuttavia, nella settimana corrente Ronny Gal, analista di Bernstein, ha reso noto che ci sono alcuni motivi per essere preoccupati circa le prospettive commerciali a lungo termine di Lumakras; infatti, il farmaco potrebbe non aggiungere benefici in combinazione con altri trattamenti e farmaci più nuovi e potenzialmente migliori mirati al KRAS sono attualmente in fase di sviluppo da aziende concorrenti.

