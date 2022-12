Luminarie Natale 2022/ Dove vedere le più belle in Italia: da Salerno a Gubbio…

Luminarie Natale 2022: dove vedere le più belle in Italia

Il Natale è sempre più vicino e nelle scorse settimane e nei giorni a venire sono tante le persone che per una passeggiata domenicale o una gita fuori porta hanno visitato o visiteranno le luminarie per Natale 2022. Che sia per far divertire i bambini, facendo respirare loro una magica atmosfera natalizia, o per fare una passeggiata che possa immergere anche i più gradi nel magico clima che si respira a dicembre, sono tanti gli italiani che ogni anno visitano le luminarie che dal nord al sud abbelliscono tante città.

Nel periodo festivo, vari paesi e città vengono infatti rivestiti con luci e decorazioni a tema. Le strade e le piazze pullulano di luci e colori in vista delle festività natalizie e contribuiscono a rendere magico questo periodo. Ma quali sono le luminarie di Natale più belle? Le più famose d’Italia sono sicuramente quelle di Salerno, ma non dimentichiamo anche le luci che abbelliscono una città storica come Torino. L’albero di Natale più grande del mondo, fatto interamente di luci, si trova a Gubbio già a partire dalla vigilia dell’Immacolata il 7 dicembre.

Luminarie Natale 2022: Salerno e non solo

Le luminarie di Natale più famose si trovano certamente a Salerno. Quest’anno l’accensione delle Luci d’artista è avvenuta il 2 dicembre e potranno essere ammirate fino al 30 di gennaio 2023. Rimanendo sempre nel centro Italia, anche Gaeta è diventata famosa negli ultimi anni per le sue splendide luminarie. Già dal 29 ottobre, la città del sud del Lazio si è illuminata con centinaia di luci colorate e fino al 15 gennaio si potranno ammirare gli splendidi giochi di colore. Arrivata ormai alla sesta edizione, quest’anno “Favole di luce” celebra anche il settecentenario dalla morte di Dante con proiezioni a tema.

In Puglia, a Locorotondo, l’incantevole paesino si illumina con lucine colorate e ghirlande che vanno ad abbellire un paesaggio già di per sé molto romantico e delicato. In Molise invece un simile spettacolo è visibile nel paesino di Larino. Non dimentichiamo poi Gubbio, che come già detto ha l’albero di Natale più grande al mondo che si illumina ogni anno: è infatti costituito da migliaia di lucine. Al Nord sono da menzionare sicuramente Torino, che offre delle splendide luminarie e giochi di luce, e Como, dove il Natale si trasforma in arte con il Magic Light Festival e installazioni all’interno del Parco Villa Erba. Anche Milano si accende con luci che al centro vanno dalla Galleria fino a Corso Buenos Aires.











