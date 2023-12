Luminarie Natale 2023: le più belle in Italia ed Europa/ Salerno, Como, Parigi, Copenaghen…

L’arrivo del Natale 2023 per moltissime persone significa anche addobbi, decorazioni e luci, tra i quali sicuramente le luminarie natalizie occupano un posto privilegiato nelle varie classifiche dei gusti personali. Ogni anno, infatti, numerosissime città in tutta Italia ed Europa si addobbano per le feste, con il tradizionale albero nella piazza principale e diversi spettacoli luminosi in punti diversi delle vie cittadine.

Per tutti coloro che apprezzano le luminarie di Natale, il 2023 potrebbe rappresentare un ritorno tranquillo ai viaggi, piccoli o grandi che siano, per scoprire come le città europee accolgono questa importante festività! In tal caso, sicuramente, una tappa obbligata è quella di Lione, che accoglie il più suggestivo e noto evento natalizio di tutta la Francia, per la quale, però, non si può non citare anche la Ville Lumière, la città delle luci, Parigi che in fatto di luminarie di Natale si difende sicuramente bene! Particolarmente suggestive anche le decorazioni che vengono fatte a Tivoli, il parco divertimenti nel centro di Copenaghen che allestisce alcuni spettacoli unici. Similmente, anche ad Amsterdam e Londra si potranno trovare luminarie natalizie sparse per le varie vie (e canali).

Le migliori luminarie di Natale 2023 in Italia

Tuttavia, per coloro che volessero vedere delle luminarie di Natale 2023 uniche nel loro genere, senza allontanarsi troppo da casa, ci sono parecchi spettacoli anche in tutta Italia. Tra i più suggestivi vale sicuramente la pena citare le Luci d’Artista che illuminano Torino e Salerno con una serie di istallazioni artistiche che spingeranno i visitatori a girare per le vie cittadine, magari concedendosi anche un po’ di shopping in vista dei regali natalizi.

Molto apprezzate ogni anno, ed anche in questo 2023, sono le luminarie di Natale che vengono affisse nel centro di Como, che per l’occasione si trasforma in una vera e propria città dei balocchi grazie al Magic Light Festival. I Giardini del Palazzo Estense di Varese, invece, ospitano per tutto il periodo natalizio uno splendido spettacolo luminoso che si avvale anche della collaborazione della scuola elementare locale. Altra menzione d’onore tra le migliori luminarie di Natale 2023 in Italia va anche a Foluminarierlì, che grazie ad alcune collaborazioni organizza degli incredibili show di luci sulle facciate di 20 diversi edifici.

