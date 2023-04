Lumir, Joséphine e Baladine, chi sono le figlie di Fanny Ardant/ Gli amori della diva

Fanny Ardant, chi sono le figlie Lumir, Joséphine e Baladine

Attrice e regista francese, icona senza tempo del grande schermo e musa ispiratrice di numerosi e celebri registi, Fanny Ardant sarà oggi pomeriggio ospite di Oggi è un altro giorno nel talk di Serena Bortone in onda su Rai1. La diva ha recitato in numerose pellicole di successo, da Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni a La cena di Ettore Scola, ma ha anche fatto parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale.

Nel corso della sua vita, infatti, l’attrice ha intrecciato tre storie d’amore dalle quali sono nate tre splendide figlie. La primogenita si chiama Lumir ed è nata nel 1975 dalla relazione con Dominique Leverd, attore francese e fondatore di una scuola di teatro. La seconda figlia (1983) si chiama Joséphine, frutto della romantica quanto chiacchierata relazione con il regista François Truffaut. La terza figlia, Baladine, è invece nata nel 1990 dall’amore con il regista e produttore italiano Fabio Conversi.

Fanny Ardant e la storia d’amore con François Truffaut

Fanny Ardant è dunque madre di tre splendide figlie, ognuna delle quali ha fatto parte di un preciso capitolo della propria vita. Una vita sentimentale frenetica, segnata da numerosi amori, uno su tutti quello per François Truffaut. L’attrice è infatti l’ultima grande musa (se non la più importante) del celebre regista francese. Tantissime le collaborazioni sul set: la Ardant, infatti, fu da lui diretta nei film La signora della porta accanto e Finalmente domenica!, che la resero un’icona del grande schermo in Francia e non solo.

In seguito alle collaborazioni, l’attrice e il regista intrecciarono una romantica storia d’amore che fece parecchio chiacchierare, e che fu troncata nel 1984 dalla morte improvvisa di Truffaut. L’attrice non si sposò mai, né con lui né con i padri delle altre sue due figlie.











