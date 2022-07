Lum!x, chi è?/ Dall’Eurovision Song Contest 2022 al Tim Summer Hits

Chi è Lum!x (Lumix) e il rapporto con l’Italia

Lum!x (Lumix) dopo l’esperienza all’Eurovision Song Contest 2022 è tra gli ospiti della nuova puntata di Tim Summer Hits 2022 col singolo “We could be together”. Dopo aver rappresentato l’Austria all’ESC con il brano “Halo”, Luca Michlmayr è legatissimo all’Italia. Dalle pagine di Eurofestivalnews.it ha detto: ” mi sono trasferito in Italia per due ragioni: uno perché ho la mamma italiana e volevo da sempre vivere qui e due perché il mio team ha sede qui a Milano, quindi è più facile lavorare insieme”. Il cantante parlando poi dell’esperienza come rappresentante per l’Austria all’Eurovision esclude la possibilità che sia stato scelto proprio per il rapporto con l’Italia. “Tra tante valide canzoni proposte hanno scelto la nostra, ma non penso sia dovuto al mio legame con l’Italia. Penso abbiano scelto noi perché abbiamo proposto un singolo “diverso” e hanno deciso di scommettere su di noi” – ha detto il cantante che sul palcoscenico del Pala Olimpico di Torino ha duettato con Pia Maria.

Una collaborazione che ha raccontato così: “ho conosciuto Pia Maria durante il processo di creazione della canzone: tra tante voci lei era sicuramente sopra tutte le altre! Ha cominciato a 15 anni a scrivere i suoi primi pezzi e adesso ha firmato anche lei un contratto discografico. Le auguro il meglio!”.

Lum!x (Lumix) e la collaborazione con Gabry Ponte

Oltre all’Eurovision Song Contest 2022, Lum!x (Lumix) si è fatto conoscere per alcune collaborazioni con Gabry Ponte. “La collaborazione con Gabry è nata con “Monster”, disco prodotto insieme nel 2019. Dato che ci siamo trovati bene in studio abbiamo deciso di continuare a collaborare e pubblicare altri dischi. Lui è come un mentore per me e sono molto felice di avere qualcuno del suo livello che mi aiuta e supporta!” – ha detto il cantante che dopo la partecipazione all’Eurovision ha altri progetti di lavoro: “ho avuto dei promo days italiani, quindi sicuramente potrete vedere qualcos’altro su di me. Il tour estivo europeo è pieno di eventi imperdibili e sono sicuro riuscirò a fare una tappa anche in Italia!”.

