LUM!X feat. Pia Maria – Halo (Austria) Eurovision 2022/ Chi sono? Significato canzone scritta con Gabry Ponte

Gli austriaci LUM!X feat. Pia Maria parteciperanno con il brano “Halo” all’Eurovision Song Contest

Il brano è presentato ufficialmente l’11 marzo 2022. Canzone dance è stata scritta da LUM!X insieme a Gabry Ponte, Anders Nilsen, Rasmus Flyckt e Sophie Alexandra Tweed Simmons. Col sound energico di LUM!X si fonde con la potente voce di Pia Maria. L’autore LUM!X ha definito la sua “Halo” come “una canzone di ritorno. Un ritorno dallo stare a casa per un’intera generazione. Ora possiamo finalmente uscire di nuovo a fare festa, andare in discoteca e divertirci”. La vocalist Pia Maria ha invece dichiarato: “Per me, la canzone parla di forza. “Halo” mi dà una quantità incredibile di forza. È una di quelle canzoni che ti fa sentire che puoi fare qualsiasi cosa”. Dal testo della canzone emerge con forza l’emozione di una libertà riconquistata dopo il drammatico periodo di lockdown vissuto globalmente che ha particolarmente provato le giovani generazioni. Alcuni versi del brano recitano così: “Fly higher than the Gods / We‘re not under control / No no no not anymore / If you feel me then put ya hands up / Let me be your halo, Cuz we been through hell and back and all in one night”. LUM!X e Pia Maria si esibiranno al Pala Olimpico di Torino nel corso della prima semifinale che avrà luogo il 10 maggio. Rappresenteranno l’Austria, la cui ultima vittoria risale al 2014 con il brano “Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst.

LUM!X (da leggere come “lumix”), nome d’arte di Luca Michlmayr, è un giovane DJ italo-austriaco (compirà vent’anni il prossimo 23 luglio) salito all’apice del successo negli ultimi anni come uno dei più famosi e apprezzati autori di musica elettronica a livello internazionale. Il nome Luca rivela un legame con l’Italia: oltre ad avere una madre italiana, attualmente l’artista risiede proprio nel Bel Paese. Autore di brani originali e di remix, ha iniziato a muovere i primi passi pubblicando la propria musica su YouTube e Soundcloud. Dal 2018 è invece rappresentato dalla casa discografica indipendente svedese Bounce United. Tra le sue hit vi è il remix “Monster” (2019) – che ha avviato anche la sua proficua collaborazione con uno dei grandi autori della dance italiana, Gabry Ponte – per il quale ha ricevuto molti dischi di platino e d’oro in diversi paesi dell’Europa.

Chi è Pia Maria una 2003 di grande carattere

Pia Maria, anche lei giovanissima artista austriaca (classe 2003), ha inseguito sin da bambina il sogno di diventare cantante. Oltre a comporre musica, nel corso degli anni anni si è formata come make-up artist e ha lavorato nella produzione di diversi musical che sono stati messi in scena presso il teatro di Innsbruck. L’Eurovision 2022 sarà il suo vero e proprio esordio all’interno di una vetrina dalla visibilità mondiale.

LUM!X: “La diversità è un surplus”

Subito dopo essersi diffusa la notizia della loro partecipazione all’evento del prossimo maggio, LUM!X ha dichiarato: “Abbiamo già visto l’anno scorso che la diversità può essere un surplus all’Eurovision Song Contest, quindi credo che l’Austria faccia decisamente colpo mandando due teenager a competere. Alla nostra età c’è molta meno pressione su di noi, perché anche se qualcosa andasse storto, le nostre prospettive si aprirebbero comunque. In più, siamo molto più liberi e possiamo focalizzarci su cosa vogliamo veramente e cosa non vogliamo portare come messaggio”. Pia Maria, altrettanto entusiasta, ha aggiunto: “Sono sincera con me stessa, mi piace essere divertente, tirar su il morale alle persone, e farmi una bella risata con loro. Voglio mostrare agli altri che c’è tanto che si può fare, e non bisogna sempre seguire per forza un percorso. Ho sempre guardato il Song Contest, e penso che sia un evento bellissimo. Il nostro obiettivo è quello di portare un po’ di novità e incoraggiare la nostra generazione”.

