Luna-25, sonda si schianta prima dell’allunaggio/ Flop Russia: problemi durante manovre preliminari

Rappresentava anche una sfida all’Occidente, ma la prima missione lunare nella storia della Russia dal crollo dell’Unione Sovietica è fallita miseramente. La sonda spaziale Luna-25 si è schiantata sul suolo lunare dopo un’orbita incontrollata ed è andata distrutta. Ad annunciarlo è l’ente spaziale russo Roscosmos, che ha perso il contatto con la sonda spaziale nella mattinata di domenica, dopo il suo impatto col suolo lunare. «L’apparecchio si è spostato in un’orbita imprevedibile e ha cessato di esistere a causa di una collisione con la superficie lunare», riporta il comunicato russo.

I primi problemi sono emersi nel pomeriggio di sabato, quando la Russia ha dovuto ammettere un imprevisto nelle manovre preliminari di allunaggio della sonda Luna-25. Ma prima dell’annuncio odierno, Roscosmos aveva semplicemente comunicato che «la situazione era in stato di analisi». La sonda aveva appena aggiustato la sua orbita per preparare la discesa verso la Luna, quando «si è verificata una situazione d’emergenza a bordo della sonda, cosa che non ha permesso di eseguire la manovra secondo i parametri specificati».

MISSIONE LUNARE DELLA RUSSIA SI RIVELA UN FLOP

Quello era il segnale preliminare del problema che ha poi portato allo schianto di oggi. La Russia non tentava una missione lunare da Luna-24, risalente al 1976, quando al Cremlino c’era Leonid Brezhnev. Quindi, 47 anni dopo la missione Luna-25 avrebbe dovuto riportare i fasti spaziali di un tempo. Partita nella notte tra il 10 e 11 agosto, la sonda era riuscita a entrare nell’orbita della Luna mercoledì scorso. L’allunaggio morbido era previsto nei pressi del polo sud per lunedì, ma appunto la missione è fallita.

Eppure, al successo di Luna-25 era legato il prestigio di un’agenzia spaziale comunque storica come quella russa, la cui reputazione è però macchiata dagli insuccessi degli anni scorsi e dalla guerra in Ucraina. Infatti, la missione era anche un modo per mandare un messaggio all’Occidente che ha isolato la Russia dopo l’invasione. Peraltro, lo stesso Yuri Borissov, direttore di Roscosmos, aveva ammesso a giugno che le probabilità di successo della missione Luna-25 si aggiravano attorno al 70%.

