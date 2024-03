Luna Berlusconi, ex moglie Edoardo Sylos Labini/ “La separazione rappresenta un fallimento”

Luna Berlusconi, il matrimonio e il divorzio dall’ex marito Edoardo Sylos Labini

Luna Berlusconi è l’ex moglie di Edoardo Sylos Labini, ma anche la nipote di Silvio Berlusconi. La donna ha alle spalle due matrimoni: il primo con con l’imprenditore romano Antonio Cola e poi il secondo con Edoardo Sylos Labini, attore e regista. I due si sono sposati nel 2012 e dal loro amore è nata la figlia Luce. Nel 2015 però l’idillio si rompe e i due decidono di separarsi. “In amore ho dato molto e ho sofferto tantissimo. Spesso ho ricevuto poco. Altre volte ho incontrato uomini straordinari che però volevano che gli cucinassi la cena. E io non sono così. Lavoro dieci ore al giorno, ho due figlie, sono impegnativa… La separazione rappresenta un fallimento che, però, bisogna affrontare con coraggio” – ha raccontato la nipote di Silvio Berlusconi dalle pagine del settimanale Oggi.

Il Volo/ Come erano Piero, Ignazio e Gianluca e chi sono le loro fidanzate: solo uno di loro è single

Vita sentimentale a parte, Luna Berlusconi è un’artista a tutto tondo. Sin da bambina, infatti, il suo sogno era fare la pittrice. “Sono nata come ritrattista, poi ho avuto il periodo dei nudi, mentre qualche anno fa mi sono divertita a fare pop. A un certo punto ho detto: ʼHo bisogno di ritornare alla mia arte classica, alle mie scultureʼ. Sculture che rappresento poi sui quadri” ha detto Luna Berlusconi.

Caterina Sylos Labini, sorella Edoardo Sylos Labini/ Dal cinema alla tv: la grande popolarità con Don Matteo

Luna Berlusconi e la passione per l’arte

Luna Berlusconi è un’artista e le sue opere sono molto apprezzate dalla critica. Recentemente, infatti, è stata premiata durante la XV edizione del Premio Nazionale “Peschereccio D’oro” che si terrà a Mazara del Vallo, domenica 28 maggio, presso l’hotel Visir Resort & Spa Campisi Group. Una grande emozione per la nipote di Silvio Berlusconi che ha reagito: “èstata una gioia perché era tanto che non venivo premiata. L’ultima volta è stato con le Eccellenze Italiane quando ero all’inizio della mia carriera artistica ed era un premio legato alla donna imprenditrice che si muove in diversi ambiti. Questo invece è specifico dell’arte – sezione Arte 2023 – e pertanto lo apprezzo ancora di più, perché racconta la Luna di adesso. È un onore, sono molto contenta di andare e riceverlo di persona e lo metterò in studio come qualcosa di sacro, da mostrare alle mie figlie”.

Chi è Edoardo Sylos Labini/ Da Un posto al sole a Inimitabili su Rai3:"Rendere cultura pop accessibile"

Tra le sue opere anche un ritratto allo zio Silvio Berlusconi: “in verità il ritratto gliel’ho fatto e regalato. Però ho voluto fosse una cosa privata, motivo per cui non l’ho fotografato, se non una piccola foto che terrò per me. Zio ha molto apprezzato, è stato molto contento e mi disse: “tra i tanti ritratti che ho ricevuto, tu hai colto la dolcezza che è in me”. Io conosco la sua tenerezza e ho potuto raccontarla artisticamente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA