Luna Berlusconi si risposa a 50 anni: abito casual, nozze intime e risate in famiglia. Il commento di papà Paolo fa il giro dei social.

Luna Berlusconi si è sposata con Vittorio Vaccaro, celebre chef e suo terzo marito. Alle spalle, la nipote di Silvio Berlusconi ha altri due matrimoni. Gli scatti sono stati pubblicati sui social dove si vede una celebrazione molto intima e informale, con gli invitati e gli stessi sposi in abiti casual. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli del matrimonio di Luna Berlusconi.

Sondaggi politici 2025/ Governo Meloni in stallo, le inchieste Ricci e Sala affossano il Pd: balzo M5s al 14%

Figlia di Paolo Berlusconi, Luna ha raccontato su Instagram il suo matrimonio definendolo come “Una festa piccola ma piena“. Pochissimi gli invitati, circa venti formati da amici stretti e familiari, mentre per quanto riguarda i vestiti sono stati scelti abiti molto tranquilli con un codice colore bianco. Le nozze civili sono avvenute a Piozzano, Comune piacentino dove Patrizia Marrocco, amica intima di Luna Berlusconi ha officiato la cerimonia. Proprio in questo paese la figlia di Paolo vive ormai da diverso tempo con il marito Vittorio Vaccaro.

SCONTRO SULLA SANITÀ/ Pubblica vs. privata, i fatti che smontano la narrazione dell'Emilia-Romagna

Luna Berlusconi, i due divorzi: gli ex mariti e le due figlie

Luna Berlusconi ha 50 anni e alle spalle due divorzi. A tal proposito suo Padre Paolo (fratello di Silvio Berlusconi) ha ironizzato così: “Dopo due tentativi, mia figlia ha finalmente trovato la sponda giusta, ed era ora… perché non sa cucinare“. Lei, nata il 2 agosto 1975 dall’unione tra Mariella Bocciardo e Paolo Berlusconi è una produttrice televisiva che ha lavorato per il celebre programma Riccanza trasmesso su MTV firmando il format. Ormai da diverso tempo ha abbandonato il ruolo imprenditoriale per dedicarsi alla sua più grande passione, la pittura e la scultura dopo aver studiato a Roma Storia dell’Arte. Non tutti sanno che Luna Berlusconi ha una malattia alla pelle che si chiama epidermolisi bollosa e che dai sue matrimoni alle spalle sono nate la figlia Rebecca e Luce da due padri diversi: Mattia Biagi e Edoardo Sylos Labini.