Luna Castellani, chi è la moglie di Giancarlo Fisichella e figli/ “Non è la Rai” e le nozze dopo..

LUNA CASTELLANI, MOGLIE DI GIANCARLO FISICHELLA

Chi sono Luna Castellani e Christopher, Carolina e Carlotta, rispettivamente moglie e figli di Giancarlo Fisichella? Questo pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo” (in onda su Canale 5), per la prima volta il fresco 50enne pilota automobilistico romano sarà infatti di scena negli studi televisivi del programma condotto da Silvia Toffanin. E per l’ex guida della Ferrari in Formula 1, oltre che di tante altre scuderie, sarà l’occasione non solo per aprire l’album dei ricordi di una carriera ai massimi livelli ma anche per parlare della propria vita privata e sentimentale, a partire dalla compagna con cui è sposato oramai da quasi quattordici anni e dei tre figli che hanno avuto nel corso del loro matrimonio.

Giancarlo Fisichella è sposato infatti dal lontano 2009 con Luna Castellani, quella che potrebbe essere a buon diritto definita la donna della sua vita: in attesa di scoprire cosa racconterà il pilota automobilistico capitolino alla padrona di casa del talk show delle reti Mediaset, possiamo dire di loro che erano convolati a giuste nozze dopo quasi quindici anni di fidanzamento. Come si legge dalle cronache dell’epoca, ‘Fisico’ si era fermato “per il pit-stop più importante della sua vita” l’ottobre di quell’anno e aveva pronunciato il fatidico sì presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Cerimonia esclusiva dato che all’epoca Fisichella era uno dei protagonisti più in vista del circus, e tati ospiti VIP a partire dal cantante Raf ed Enrico Papi. Non solo, dato che lo sposo era arrivato in chiesa con l’immancabile Ferrari (questa volta però di colore blu e non come la Rossa di Maranello con cui sarà protagonista per qualche Gran Premio…).

LUNA CASTELLANI, “NON E’ LA RAI” E I TRE FIGLI AVUTI DA FISICHELLA

Nel corso del loro matrimonio, Giancarlo Fisichella e Luna Castellani sono diventati genitori per tre volte: oltre a Carlotta Fisichella, di cui diciamo più avanti, i due hanno avuto pure Christopher e Carolina. Della moglie del pilota invece qualcuno forse si ricorderà dato che, ancora giovanissima, aveva esordito in televisione nel programma “Non è la Rai”, vera e propria fucina di volti impostisi poi negli anni all’attenzione generale. Nello storico format di intrattenimento ideato da Gianni Boncompagni, la Castellani era certamente una delle ragazze più amate dal pubblico e ancora oggi, a tanto tempo di distanza, sembra che il tempo per lei (ma come altre protagoniste dello show) si sia quasi fermato.

A proposito dei figli di Giancarlo Fisichella, di cui non sappiamo molto, ricordiamo però che proprio Carlotta era stata protagonista di un piccolo scherzo televisivo ai danni del padre: infatti, in una vecchia puntata de “Le Iene”, Alessandro Di Sarno, con la complicità della ragazza, fa credere a Fisichella che la figlia -da poco maggiorenne- si sia rifatta il seno per amore del nuovo fidanzatino, un uomo francese conosciuto in quel di Londra e per giunta molto più grande di lei. Non solo: a Fisichella viene raccontato che l’operazione di chirurgia a cui si è sottoposta Carlotta, studentessa di Criminologia in Inghilterra, era la condizione posta dal fidanzato per restare assieme. ‘Fisico’ non la prende bene e poi, tra sfuriate, malintesi e risate di nascosto, alla fine Di Sarno rivela al diretto interessato che si era trattato di uno scherzo architettato assieme alla figlia.











