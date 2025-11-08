Luna è la figlia di Luca Ward e Giada Desideri ed i due hanno affrontato in maniera forte e decisa la malattia, sempre con grande coraggio.

Luna è la figlia di Luca Ward e Giada Desideri, attrice che sarà tra gli ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 8 Novembre 2025. La coppia ha due figli, Lupo e Luna con Luca che ha avuto un’altra figlia dal primo matrimonio, la prima figlia Guendalina. Più volte la coppia ha parlato della malattia della figlia Luna.

Cesare San Mauro, chi è il marito di Angela Melillo: figli, età, condanna/ "Io so che è innocente"

Luna è affetta dalla Sindrome di Marfan, una rara malattia che può comportare alterazione ossee, oculari e cardiache e che rappresenta un problema non da poco. Inizialmente Luca non ne parlava, ma dopo ha cominciato a parlarne per provare ad aiutare la ricerca e favorire lo sviluppo delle cure per questa malattia.

L’attore ha parlato nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno da Serena Bortone ed ha raccontato: “Una cosa che abbiamo notato è il bacino asimmetrico e da genitori abbiamo iniziato a fare una serie di ricerche”, poi ha raccontato Luca che la diagnosi è stata durissima e Luca l’ha sentita in maniera dura. Un ruolo importante è stato quello di Giada che ha lasciato tutto il suo lavoro per dedicarsi totalmente a Luna.

Delitto di Garlasco, Garofano vs Gallo: “Non parli di cose che non sa!”/ Nuzzi: “Non fa una bella figura”

Luca Ward e Giada Desideri, il forte legame con i figli Luna e Lupo

Le cose ora sono migliorate ma nel periodo della Pandemia ci sono stati grossi problemi in quanto non era possibile reperire busti correttivi. Luca Ward ha raccontato a Serena Bortone che ci sono stati dei problemi: “Luna si è dovuta operare chirurgicamente, normalmente è una cosa che si fa a 18-19 anni, ma invece lei l’ha fatto prima altrimenti rischiava di morire soffocata”.

Anche la moglie Giada Desideri ha parlato apertamente al Settimanale Nuovo di quello che è successo ed ha raccontato: “Quando ho saputo che Luna aveva un problema di salute, mi sono rifugiata nel cibo per alleviare il dolore. Avere a che fare con problemi dei salute dei figli è dura, ma Luna è una ragazza in gamba e riesce ad affrontare ogni passo con grande forza”.

Pamela Prati, chi è: dal Bagaglino al caso Mark Caltagirone/ "Sono stata raggirata"

Nel corso dell’intervista Luca Ward ha confessato di avere avuto un problema con il figlio Lupo che ha trascurato e ha spiegato: “Ho fatto un errore, per i primi anni sono andato in protezione con Luna e lo facevo in maniera automatica”, poi il doppiatore ha raccontato che è stata la moglie a fargli capire che c’era un problema e l’ha aiutato a risolverlo.