Luna e Alma Bova, figlie Raoul e Rocio Munoz Morales/ In arrivo un fratellino?

Dopo il doppio fiocco blu di papà, Luna e Alma Bova hanno regalato alla mamma modella, Rocio Munoz Morales, la possibilità di replicare con una linea di sangue tutta in rosa. Le piccole di casa hanno quattro la prima e meno di un anno la seconda. I fan ricordano fin troppo bene come l’anno scorso entrambi i genitori abbiano dato l’annuncio della nascita della secondogenita con grande entusiasmo. I curiosoni però non hanno potuto soddisfare la loro bramosia nel voler vedere il volto delle due piccine, dato che i genitori hanno scelto di non mostrare mai le loro sembianze sui social. Sono scatti teneri quelli che riguardano le due bambine, non ci sono dubbi, ma la sicurezza sempre al primo posto. Così vediamo Alma fra le braccia di Rocio, mentre la solleva verso l’alto, in una foto che parla della sua felicità. “Quanta bellezza, Alma Mia”, scrive fra gli hashtag nell’ultimo post su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Rocio Munoz Morales e Alma. C’è spazio ovviamente anche per Luna, una signorina tosta che fa già tribolare i genitori. “Come si dice a Roma, mi sa che da grande questa piccoletta ci farà tribolà”, scrive infatti Rocio in un altro post di fine agosto. Luna a quanto pare ha già dimostrato una grande attenzione per lo stile: total white con maglietta e calzoncini corti e un cappello di paglia. I capelli lunghi e scuri come quelli della mamma. Clicca qui per guardare la foto di Luna Bova.

Alma e Luna Bova, le figlie di Raoul e Rocio Munoz Morales

Alma e Luna Bova avranno presto un fratellino o una sorellina? La voce di corridoio sulla presunta gravidanza di Rocio Munoz Morales si è già diffusa in questi mesi, tanto che si pensa alla possibile nascita del quinto figlio per la modella e il compagno Raoul Bova. Niente di certo, nessuna conferma ovviamente. Solo dei rumors forse legati alle ultime dichiarazioni di entrambi, riguardo al progetto di potersi sposare un giorno. Un evento molto lontano comunque, a quanto pare. Intanto Rocio Munoz Morales, ospite di Domenica In oggi, 15 settembre 2019, divide la sua vita fra impegni lavorativi e il suo ruolo di mamma. Il suo compito è fare da collante per la sua famiglia, molto unita e piena d’amore, come si può facilmente dedurre da uno scatto in particolare. Lo scorso 14 agosto, Raoul infatti ha festeggiato il suo 48° compleanno e si trovava lontano da compagna e figlie. Rocio però ha voluto fargli una dedica speciale coinvolgendo le due piccole di casa, pubblicando diverse foto su Instagram che hanno subito conquistato gli ammiratori. In una la primogenita della coppia, Luna, mostra il braccio con la scritta “Ti amiamo” in spagnolo. In un’altra madre e figlia si tengono per mano stringendo anche il piedino di Alma, che esibisce un cuoricino sulla coscietta, altezza pannolino, in un terzo e ultimo scatto. Clicca qui per vedere le foto di Rocio Munoz Morales, Luna e Alma Bova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA