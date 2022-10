Luna Marì, chi è la figlia di Antonino Spinalbese/ L’appello al GF Vip: “Fatemela vedere”, silenzio da Belen…

Antonino Spinalbese e il rapporto con la figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese sarà ancora una volta uno dei protagonisti della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Questa sera Alfonso Signorini potrebbe affrontare insieme a lui la famosa ‘linea della vita’, tracciando alcuni momenti più significativi della sua esistenza. Tra questi il più importante è certamente la nascita di sua figlia Luna Marì, avuta dalla relazione con Belen Rodriguez.

La bellissima bambina, che spesso mamma Belen mostra su Instagram, è il pensiero fisso di Antonino che, nelle scorse settimane, di lei ha detto: “[…] quando non sono con mia figlia, voglio far presente che sono già sposato e non sono in cerca di niente. Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo”.

Antonino Spinalbese rivedrà la figlia Luna Marì? Intanto Belen…

È proprio la piccola Luna Marì la persona che Antonino Spinalbese desidera vedere con tutte le sue forze, al punto tale da chiedere a Signorini espressamente di poterla rivedere. Antonino si chiede se sia cambiata in questo mese e mezzo, come siano i suoi capelli, cercando da chiunque notizie. Signorini finalmente esaudirà questo suo desiderio?

Belen Rodriguez potrebbe infatti decidere di concedere a Signorini alcune foto o addirittura un breve video della figlia Luna Marì da mostrare ad Antonino Spinalbese, che al Grande Fratello Vip attende con ansia di poter rivedere la sua bambina, il suo amore più grande. Non resta che scoprire se questa sera l’hairstylist potrà finalmente gioire.

