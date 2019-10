LUNA MELIS/ Video, da concorrente a presentatrice del Daily di X Factor

Luna Melis è una “vecchia” conoscenza di X Factor, pur essendo in realtà giovanissima. La 17enne sarda si è classificata come terza – dopo Noemi Rivieccio e Anastasio – alla dodicesima edizione del talent show musicale e ha vinto il disco d’oro per Los Angeles. Il suo inedito su Youtube – intitolato proprio “Los Angeles” – ha raggiunto più di 16mila visualizzazioni. Stasera, venerdì 18 ottobre alle 19:35, per lei comincerà una nuova avventura che la vedrà come conduttrice della striscia quotidiana di XF13. La piccola rapper dalla voce potente ha dimostrato infatti – durante il suo percorso nel talent – di avere un’ottima presenza scenica, che di certo non è passata inosservata ai produttori del programma. Prima di lei a condurre il Daily di X Factor erano stati Aurora Ramazzotti e Benji e Fede. Tocca alla Melis dunque introdurre l’inizio della gara vera e propria – in prima serata – arrivata ormai al clou con gli attesissimi “Home Visit”. Così la giovane annuncia –candidamente – il suo arrivo a X Factor Daily, sul suo profilo Instagram :”Finalmente posso annunciarvi che anche quest’anno mi vedrete tutti i giorni a X Factor, sono la nuova conduttrice di X Factor Daily!”.

Luna Melis: il percorso a X Factor

“X Factor per me è stato prima di tutto una famiglia e non vedo l’ora di conoscere e far sentire a casa i concorrenti di quest’anno”, scrive Luna Melis sotto una foto che la ritrae. La giovane di Uta – piccolo paese in provincia di Cagliari – si è saputa distinguere durante l’edizione precedente già alle “Audizioni” un mash-up voce e pianoforte di “Bang Bang” di Dua Lipa, Ariana Grande e Jessie J. La sua prima esibizione ha folgorato praticamente tutti, sia il pubblico che tutto il pattern della giuria, e da lì vola ai Bootcamp, poi agli Home Visit, e infine ai Live. Luna, della categoria “Under Donne” capitanata da Manuel Agnelli, per tutto il percorso ha dimostrato di saper tenere il palco al pari di una popstar internazionale, e ha stupito tutti performance dopo performance: dalla sua personale versione di “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti, al suo inedito “Los Angeles” prodotto da Big Fish. Il suo percorso a X Factor è però solo un’introduzione alla sua vera e propria carriera, che fiorirà poco dopo con una serie incredibile di successi: se l’anno scorso cantava una canzone di Rita Ora ai Bootcamp, quest’anno ha aperto un suo concerto. “I sogni si possono realizzare” afferma con fierezza Luna, e per lei effettivamente così è stato.

Luna Melis: le aspettative sul Daily di X Factor

Luna Melis ha di recente rilasciato un’intervista su Vanity Fair in cui ha raccontato le sue aspettative, e le sue emozioni, circa la nuova avventura che le toccherà affrontare. La giovane – che comunque tiene i piedi per terra e comincerà tra un po’ l’università – è davvero entusiasta del suo nuovo ruolo: “Sono curiosa di farlo perché mi piace mettermi in gioco“. Dopo aver ricevuto la proposta, che inizialmente è stata una vera e propria “botta”: “Non ho esitato a dire di sì perché sapevo che mi sarei sentita un’altra volta a casa”. La conduttrice provetta, reduce dalla sua esperienza passata, ha intenzione di aiutare psicologicamente tutti i ragazzi, anche se è un po’ preoccupata per quelli più adulti “Con i grandi, forse, sarà più complicato”. Una piccola donna piena di sogni, Luna, in cui non smette mai di credere, ma che al contempo, desidera e conduce una vita normale: “Voglio vivermi i miei 17 anni come un’adolescente normale: l’amicizia, l’amore, la famiglia, la scuola.” Certo è che la “normalità” non è proprio nel suo quotidiano, più volte infatti ha dovuto indossare le vesti di una donna in carriera: “Sai che se ti capitano delle cose dovrai reagire e comportarti come un’adulta”, ammette fiera. Sarà pronta per questa nuova avventura? Per ora, ci sono tutti i presupposti!

