Chi è Luna Passos, la fidanzata di Victoria De Angelis

Se non fosse per qualche foto pubblicato sui social, ce ne sarebbero davvero poche in circolazione di Victoria De Angelis dei Maneskin e della fidanzata Luna Passos, visto che la coppia è molto riservata e tende a mantenere il più stretto riserbo sulla relazione. La bassista, ospite oggi di Sanremo 2025, è legata sentimentalmente alla modella di origini brasiliane e olandesi, che è stata data alla luce ai Caraibi, dove spesso tornano insieme in vacanza.

Luna ha mosso i primi massi nel mondo della moda sin da giovane: aveva 14 anni quando è stata scoperta, merito del suo profilo Instagram che ha catturato l’attenzione e l’ha portata a collaborare con grandi e importanti brand, come nel caso di Yves Saint Laurent, con cui ha lavorato tre anni fa; poi è stata la volta di Givenchy. Abituata a farsi fotografare, in realtà la fidanzata di Victoria dei Maneskin è anche lei in primis appassionata di fotografia, oltre che, a sorpresa, di lavori a maglia. Tra le sue passioni c’è anche il ballo, soprattutto la pole dance.

Le prime paparazzate e le foto insieme

Luna Passos e la fidanzata Victoria De Angelis hanno anche la passione per la musica in comune, visto che da tempo ha intrapreso lezioni per imparare a suonare il violino. Per quanto riguarda la storia d’amore con la bassista dei Maneskin, non si sa molto: le prime paparazzate risalgono al giugno 2023. Galeotta fu una vacanza al mare, durante la quale un loro bacio appassionato finì nel mirino dei fotografi.

Di fatto, è così che il loro legame sentimentale divenne pubblico, ma in realtà già qualche mese prima i più attenti fan della musicista avevano notato la presenza della modella in qualche post dell’account personale di Victoria, soprattutto in alcune foto riguardanti una vacanza a cui aveva preso parte col resto della band.

La coppia non ha mai parlato di sé pubblicamente, ma nel 2021, quando probabilmente ancora non si conoscevano, Victoria spiegò in un’intervista a Vanity Fair che aveva cominciato a vivere la sua sessualità in modo più libero e naturale dopo aver messo in discussione certezze e insicurezze iniziali, dovute anche alla società.