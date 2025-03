Tutti col naso all’insù domani visto che ci sarà la Luna Piena di Sangue. Nella giornata di venerdì 14 marzo 2025, spazio all’eclissi totale lunare che regalerà al nostro satellite un colore appunto rosso sangue, da qui il nome decisamente suggestivo, come ricorda Radio 105. Si potrà vedere in Italia? La risposta è parzialmente positiva visto che alle nostre latitudini potremmo assistere solo in parte allo spettacolo, precisamente alla fase iniziale dell’eclissi.

Di conseguenza volgendo lo sguardo al cielo assisteremo ad una eclissi lunare parziale, ovvero, la luna “oscurata” in un suo spicchio dall’ombra della Terra. Il fenomeno prenderà il via nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo 2025, e raggiungerà appunto il suo massimo splendore nelle prossime ore, visibile in particolare nel continente americano. Purtroppo in Europa, ma anche in Asia, l’eclissi sarà solo parziale, di conseguenza potremmo goderci la Luna Piena di Sangue solo a metà, o anche meno.

DOVE VEDERE LA LUNA PIENA DI SANGUE: TUTTI ALLE CANARIE

Per gli amanti di questi fenomeni si consiglia di volare nella vicina Spagna, dove la visuale sarà senza dubbio migliore rispetto all’Italia, soprattutto ad esempio alle Canarie, meta di tanti turisti italiani. Lo spettacolo sarà in particolare evidente nella mattinata di domani, poco dopo le ore sei di mattina, precisamente alle ore 6:09. Sfruttando ancora il buio mattiniero di questo periodo si rimarrà affascinanti nel vedere una Luna Piena di Sangue di colore rosso vivo, un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

C’è solo un ostacolo da superare, la perturbazione che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, e che rischia di “annullare” l’evento nei cieli: le nuvole, infatti, potrebbero coprire il nostro satellite, di conseguenza addio spettacolo. Ma perchè la luna diventa rossa? Si tratta del raggi solari che passano attraverso l’atmosfera terrestre, riflettendosi quindi sul nostro satellite e dando vita a questo fenomeno per certi versi sinistri. Prossimo appuntamento con l’eclissi lunare totale al 7 settembre.

