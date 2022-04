Luna Rosa, come vederla oggi 16 aprile 2022?/ Quando, significato e origini

LUNA ROSA, UNA “SOPRESA” PER PASQUA

Tutti i grandi appassionati del cielo, degli astri e soprattutto della Luna, saranno con il naso all’insù questa sera. Fra poche ore, infatti, potremo assistere allo spettacolo della Luna Rosa, un evento decisamente incredibile. Al tramonto di oggi, sabato 16 aprile 2022, sera della vigilia di Pasqua, la luna sarà piena, quindi completamente visibile nella sua “rotondità”, e appunto di colore “rosa”.

COME VEDERE LA LUNA ROSA DI OGGI 16 APRILE 2022?

Come ammirarla? Per farlo vi basterà alzare gli occhi al cielo dopo il tramonto, preferibilmente in una zona con poche luci artificiali, e lo spettacolo dovrebbe iniziare poco dopo le ore 20:00: a partire dalle 20:55 diventerà piena, e se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, non vi dovrebbero servire strumenti tecnologici o telescopi per godersi lo spettacolo. Chiaro che con un oggetto da “addetto ai lavori” lo show sarà migliore, ma in ogni caso anche a occhio nudo non dovreste rimanere delusi.

LUNA ROSA: LE ORIGINI E IL SIGNIFICATO

Da cosa deriva il nome Luna Rosa? Pink Moon non è legato al colore del nostro satellite, che non diverrà appunto rosa, restando sempre nelle sue tonalità bianco, giallo, argento. Ad assegnare questo nome alla Luna sono stati i nativi nordamericani, facendo riferimento al Phlox subulata, un fiore simile alle ortensie che è molto diffuso in America, che è conosciuto anche come muschio rosa.

Questo tipo di fiore sboccia in primavera, in questo periodo, ed è stato associato alla luna piena di aprile. Secondo gli antichi americani, la luna rosa aveva una capacità di far resuscitare la natura, e con i secoli questa tradizione si è protratta, arrivando appunto fino ai giorni nostri. C’è anche chi la chiama Luna piena del pesce, con riferimento alle sardine e alle aringhe che risalivano il fiume per deporre le uova, ma anche Luna piena dell’uovo e Luna dei Fiori di Pesco, sempre con riferimento al colore simbolo della natura in questo periodo. A questo punto non ci resta che iniziare il conto alla rovescia in attesa dello spettacolo.

