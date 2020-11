Luna Scognamiglio/ E’ mistero sull’età per via di Avanti un altro e.. (Il Collegio 5)

Luna Scognamiglio è la star di questa edizione de Il Collegio 5? In molti lo abbiamo pensato quando l’abbiamo vista affrontare il taglio dei capelli e, subito dopo, anche il suo bacio con Simone Bettin, ma poi? Nella scorsa puntata non abbiamo avuto molto modo di vederla in azione e questo ci lascia pensare che per lei potrebbe essere arrivato il momento di abdicare a favore di altre protagoniste. La cosa misteriosa che l’ha vista protagonista e che è venuta a galla in queste ore è proprio la sua partecipazione ad un programma televisivo o, meglio, ad Avanti un altro. In quel frangente fu Paolo Bonolis a sceglierla come assistente chiamandola stangona ed è proprio in quell’occasione che venne a galla la sua età che, secondo il conduttore, era 18 anni. Ma davvero Luna era maggiorenne lo scorso anno e adesso si è presentata ne Il Collegio 5 come una ragazza alle prese con lo studio.

Luna Scognamiglio proiettata verso la musica dopo Il Collegio 5?

Durante la sua partecipazione ad Avanti un altro, Luna Scognamiglio ha avuto modo di cantare e anche nel docureality di Rai2 ha affermato che la sua passione è la musica e che vuole diventare una pop star. Ma siamo sicuri che prendere parte a Il Collegio 5 la aiuterà in questa strada? Al momento la bella biondina è riuscita a farsi conoscere e aumentare così i suoi follower sui social, questo unito al suo carattere solare e socievole, colpirà il pubblico quando un domani penserà alla sua carriera musicale? Ma chi è Luna Scognamiglio? La giovane 17enne arriva da Vietri sul Mare e sogna la notorietà e il successo. Ci riuscirà davvero?



