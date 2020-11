Luna Scognamiglio/ Un bacio a Simone e lotta tra i banchi de Il Collegio 5?

Luna Scognamiglio è la balle de Il Collegio 5. I suoi capelli sono destinati ad entrare nella storia perché sin da quando l’abbiamo vista entrare dal cancello del nuovo collegio di Anagni, tutti hanno pensato alla sua lunga e folta chioma, la stessa che martedì scorso è finita nelle mani di chi si è occupato del taglio dei capelli. Cosa ne sarà di lei questa sera nella nuova puntata? Le anticipazioni rivelano che le cose non si metteranno bene per i ragazzi rei di creare confusione e portare scompiglio in classe mettendo in crisi anche i propri compagni, da quale parte si schiererà Luna questa sera? Chi ha seguito il programma sa bene che la bella biondina ha già trasgredito alle regole baciando uno dei suoi compagni, il bel Simone, nuovo arrivato nel collegio, i due verranno scoperti?

Luna Scognamiglio, chi è la biondina che ha baciato Simone ne Il Collegio 5?

Ma chi è Luna Scognamiglio? La collegiale ha 17 anni e arriva da Vietri sul Mare in provincia di Salerno in Campania. Lei stessa si è definita la popstar partenopea e sui social è già una star e non solo su Instagram ma anche su Tik Tok. Nel suo video di presentazione, Luna ha spiegato di essere “Smorfiosa e sognatrice” ma, senza mezzi termini, si etichetta come una popstar: “Sono una persona solare, socievole, molto permalosa e testarda. Molto testarda”. Il suo punto debole sono i capelli ma alla fine anche lei ha dovuto cedere ad un piccolo taglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA