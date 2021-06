Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ “Vivrò a pieno la vita per me e per te”

Pochi giorni dopo la morte di Michele Merlo, la sua fidanzata ha rotto il silenzio. Da qualche tempo il cantante di Amici, conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird, era legato a Luna Shirin Rasia, studentessa lontana dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, Luna ha voluto dedicare sui suoi profili social alcuni dolcissimi messaggi al fidanzato, morto a soli 28 anni per un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. “Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”, ha scritto nelle Instagram Stories, pubblicando una foto in si intravede il profilo di Michele in macchina al tramonto, seguita da un brevissimo video in cui il ragazzo accarezza il loro cagnolino Martino: “Per sempre così”. Luna, di origine venezuelana, vive a Bologna dove studia Culture e pratiche della moda all’università. Dal suo profilo Instagram emerge che fa anche la modella.

Luna Shirin Rasia: addio al fidanzato Michele Merlo

Dal profilo social di Luna Shirin Rasia risulta che la ragazza fino all’estate 2020 era fidanzata con un altro ragazzo, per cui la relazione con Michele Merlo sarebbe durata poco meno di un anno. Nonostante il poco tempo trascorso insieme, la relazione con il cantante è stata molto intensa e importante, come dimostrano le parole che ha gli ha dedicato: “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”. E ha aggiunto: “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”. Le commoventi parole sono state accompagnate da una serie di foto della sua vita con Michele.

