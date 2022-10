Luna Tota, Il Collegio 7/ “Ho pagato 200 euro di tinta prima di venire, ora mio padre si sente male…”

Luna Tota è una delle protagoniste de “Il Collegio 7”: la quindicenne si è fin dalle prime ore messa in mostra per il suo aspetto estetico e per il suo essere molto sicura di sé. I genitori hanno rivelato che è per questo motivo piuttosto invidiata dalle coetanee. È proprio la famiglia che non le ha mai fatto mancare niente. Pochi mesi fa, per il suo compleanno, ha ricevuto la macchinina, che però è andata distrutta in un incidente, da cui per fortuna la ragazza si è presto ripresa.

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, prima coppia a Il Collegio 7?/ Si coccolano...

Adesso è tornata alla sua vita quotidiana e non vede l’ora di mettersi in mostra in televisione. “Io sono la principessa di casa. Ho una coroncina e la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche. Soprattutto quando vado a ballare, sempre. Io sono la stella delle discoteche”, ha raccontato. È proprio all’entrata nel collegio Regina Margherita di Anagni che è stato costretta ad abbandonare la sua corona e tutti gli altri suoi averi, venendo catapultata nel 1958.

Gabriel Rennis e Giada Scognamillo, nuova coppia de Il Collegio 7?/ I primi flirt...

Luna Tota, dall’istituto Aeronautico a Il Collegio 7

Nel corso della prima puntata de “Il Collegio 7”, la quindicenne Luna Tota ha parlato anche di quelli che sono i suoi sogni. “Mi sono iscritta all’istituto Aeronautico, finito il primo anno dovrò imparare a pilotare i caccia e gli aerei. Voglio essere la prima donna a pilotare le frecce tricolore, ovviamente con stile”, ha raccontato. Ci riuscirà? Ancora non è dato saperlo, ma sembra sicuramente determinata a raggiungere i suoi obiettivi.

Prima di buttarsi nel mondo del lavoro, però, è tempo di divertirsi in questa nuova avventura. Finora la romana è stata una delle più apprezzate dai telespettatori. In particolare, è piaciuta la sua simpatia e la sua dolcezza nei confronti delle compagne, che ha in diverse occasioni consolato. Ad esempio, durante il taglio dei capelli. “Ho pagato 200 euro di tinta prima di venire, ora mio padre si sente male che ne dovrò spendere altri per le extension. Mi avete fatto la frangetta da chihuahua, ma tanto io sono sempre bella”, ha scherzato.

Marta Maria Erriquez de Il Collegio 7/ Nessuna uniforme in gonna, "Io sono io con i pantaloni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA