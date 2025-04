PAPA FRANCESCO E IL POSSIBILE REGINA CAELI DI OGGI 21 APRILE 2025: TESTO SCRITTO O AFFACCIO IN SAN PIETRO?

Dopo la celebrazione della Settimana Santa, la Pasqua di ieri ha confermato le condizioni di salute della convalescenza che ancora sta passando Papa Francesco: per questo ancora non è sicuro che nella giornata di oggi, 21 aprile 2025, il Regina Caeli per il Lunedì dell’Angelo si terrà come da tradizione in Piazza San Pietro oppure no.

Il programma ufficiale e il calendario delle celebrazioni per la Pasqua non prevede in agenda il Regina Caeli in questo primo giorno del periodo pasquale che porterà fino alla Pentecoste (il prossimo 8 giugno 2025, ndr): questo però può anche non significare molto visto che la presenza del Papa alla Benedizione Urbi et Orbi di ieri è stata decisa la mattina stessa dallo staff del Pontefice, viste le buone condizioni del meteo e la forte spinta di Francesco per essere in piazza ad augurare la Santa Pasqua.

Resta dunque la riserva da sciogliere nelle prossime ore per un programma che altrimenti a livello di tradizione avrebbe tale indicazioni precise: la diretta in video streaming mondiale sul canale YouTube di Vatican News dalle ore 12 per la recita del Regina Caeli accompagnato dal messaggio di Papa Francesco per il Lunedì dell’Angelo 2025. Per la festa che normalmente il mondo non cristiano definisce come “Pasquetta”, la Chiesa invece dedica il giorno dopo la Resurrezione del Cristo all’Angelo del Signore che incontra le pie donne davanti al Sepolcro rimasto vuoto.

In mattinata verrà dunque definito il programma di giornata, con tre possibili opzioni: la prima, meno praticabile, vede Papa Francesco regolarmente alla finestra del Vaticano a mezzogiorno per leggere il messaggio del Lunedì dell’Angelo e recitare il Regina Caeli. La seconda, già più possibile vista la scarsa autonomia della voce del Pontefice in questa lunga convalescenza post-ricovero, prevede la lettura del messaggio da parte di un collaboratore del Papa e la benedizione invece impartita da Bergoglio.

In terzo luogo, il Vaticano potrebbe proseguire la recente tradizione (durante e dopo il ricovero al Gemelli) degli Angelus in forma solo scritta senza alcuna celebrazione in Piazza San Piero: in quel caso alle ore 12 sul sito della Santa Sede apparirà il testo preparato da Papa Francesco per il primo Regina Caeli di questo periodo post-Pasqua.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA RECINA CAELI IN STREAMING VIDEO

COSA SUCCEDE DOPO LA PASQUA NELLA CHIESA: IL LUNEDÌ DELL’ANGELO DI RESURREZIONE (E PERCHÈ NON C’È L’ANGELUS)

Al di là di cosa farà Papa Francesco oggi, la giornata del 21 aprile 2025 resta per l’intera Chiesa mondiale la grande celebrazione del Lunedì dell’Angelo, la festività che procede alla Pasqua e centra l’attenzione sull’incontro dell’angelo con le donne giunte al Sepolcro per rendere omaggi al Signore morto tre giorni prima. Maria di Magdala assieme a Maria (madre di Giacomo) e Salomè andarono nel luogo dove fu sepolto Gesù e lo trovarono vuoto: a quel punto il dialogo riportato dei Vangeli è commovente e segna il primo vero annuncio di Resurrezione, con l’Angelo che dice loro «Non abbiate paura, non è qui Gesù che cercate: è risorto!».

Sono poi le donne ad annunciare agli Apostoli l’incredibile notizia, dando poi vita alla testimonianza nei due millenni successivi della Chiesa sul fatto storico che il Cristo sia morto in croce e risorto poi dal regno dei morti, vincendo il male e il peccato per sempre. Il Lunedì dell’Angelo (o Lunedì dell’Ottava di Pasqua), sebbene non sia prevista di norma nel calendario liturgico, viene tradizionalmente celebrata dalla Chiesa con il Regina Caeli in Piazza San Pietro, come in tutte le prossime domeniche fino alla Pentecoste.

La preghiera dedicata alla Madonna Madre di Dio prende il posto dell’Angelo del Signore in quanto viene così celebrata la figura di chi stette davanti alla croce del figlio sofferente, gioendo poi la Resurrezione dello stesso.

Per il resto permane la consueta tradizione liturgica della Chiesa come per l’Angelus (anche se appare uno scherzo buffo il fatto che la preghiera per eccellenza dedicata all’Angelo venga sospesa con il Lunedì dell’Angelo a Pasquetta, ndr), con l’appuntamento al mezzogiorno della domenica dopo la Santa Messa in Basilica di San Pietro per un breve messaggio del Pontefice con il commento al Vangelo del giorno, a seguire la recita comune della preghiera in diretta video streaming.