Il 21 aprile 2025 la Chiesa Cattolica celebra il Lunedì in Albis, ovvero il Lunedì dell’Angelo, il giorno che segue tradizionalmente la Domenica di Pasqua, conosciuto anche con il nome di Pasquetta.

Il significato di Pasquetta: perché si chiama Lunedì dell’Angelo?

Il Lunedì dell’Angelo è definito tecnicamente “secondo giorno dell’Ottava di Pasqua”, ovvero il secondo giorno del tempo pasquale, e celebra un importante evento narrato nel Nuovo Testamento, ovvero l’apparizione dell’angelo al gruppo di donne giunto nei pressi del Sacro Sepolcro per annunciare con gioia la Resurrezione del Messia.

Nonostante si tratti indubbiamente di un momento molto importante per tutti i fedeli, questa festività non è presente nel Calendario Liturgico Cattolico ed è entrata in vigore come solennità solo a partire dalla metà del XX secolo.

Inoltre, benché questo avvenimento sia stato narrato in tutti e quattro i Vangeli, i testi differiscono per alcuni dettagli, in particolare per il numero di angeli presenti e sull’aspetto proprio di quest’ultimi.

Ad esempio, secondo il Vangelo di Marco, Salomè, Maria madre di Giacomo e Maria di Magdala il Lunedì dell’Angelo arrivarono presso il Sacro Sepolcro per prendersi cura del corpo di Cristo, ma giunte davanti all’ingresso trovarono l’enorme masso spostato e un giovane, vestito di una tunica bianca, disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”.

Una giornata da trascorrere in compagnia con le scampagnate

Il Lunedì dell’Angelo è una festività particolarmente sentita in tutto il mondo, in particolare in Italia, dove nel tempo si è consolidata l’usanza della cosiddetta “scampagnata”, ovvero un momento all’aperto con amici e parenti durante il quale è comune grigliare la carne o organizzare picnic per trascorrere qualche momento gioioso in compagnia.

In alcune regioni italiane, inoltre, è usanza a Pasquetta visitare alcune location specifiche, come in Toscana dove è comune festeggiare presso la cittadina di Scarperia, o ancora in Lombardia, dove in centinaia si recano presso il paesino di Lonate Pozzolo, per l’attesissima fiera di San Marco.

Lonate Pozzolo è un paesino di circa 12 mila abitanti situato nella provincia lombarda di Varese, diventato famoso negli anni a cavallo tra le due Grandi Guerre per il Campo della Promessa, uno dei principali aeroporti militari sul territorio nazionale.

I Santi del giorno

Il 21 aprile la Chiesa Cattolica solitamente celebra: Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa; Sant’Anastasio, il Sinaita; Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa; Sant’Apollonio di Roma, filosofo e martire; Sant’Aristo, sacerdote e martire; Beato Bartolomeo Cerveri, sacerdote domenicano e martire; San Cipriano di Brescia, vescovo.