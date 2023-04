Lunedì dell’Angelo / Oggi, 10 aprile 2023 è Pasquetta, il lunedì dopo la Pasqua

Lunedì dell’Angelo, ecco da dove nasce il nome di questo giorno

Il 10 aprile 2023 cade la giornata del Lunedì dell’Angelo, ormai diventata note come Pasquetta. Tale giorno pur non essendo un giorno di precetto per la Chiesa Cattolica è considerato una prosecuzione della Pasqua, nel calendario liturgico infatti è definito il lunedì dell’ottava di Pasqua, vale a dire gli otto giorni successivi alla Pasqua di Risurrezione, che terminano con la domenica in albis (la domenica successiva la Pasqua).

Pasqua di Resurrezione/ Oggi 9 aprile 2023 si festeggia la Risurrezione di Cristo

Il nome con il quale è ormai conosciuto questo giorno, lunedì dell’Angelo, deriva dai racconti del Vangelo, in particolare da quello di Matteo, nei quali si riporta dell’incontro presso il Sepolcro di Maria di Magdala e l’altra Maria con l’angelo mandato la Dio. Secondo il vangelo di Matteo, le due donne il giorno dopo la morte di Gesù si recarono al sepolcro.

Gesù nel Sepolcro/ Oggi, 8 aprile è Sabato Santo: ultimo giorno del Triduo di Pasqua

Ma una volta giunte lì vi fu un gran terremoto, un angelo rotolò la grande pietra e vi si sedette sopra, annunciando loro che Gesù, che era stato crocifisso, era risorto e le esortò a dare il lieto annuncio ai Discepoli. Anche il Vangelo di Giovanni racconta di come, mentre piangeva in disparte vicino al sepolcro, vide due angeli che le chiedevano perchè piangesse “Donna, perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù.”

Nonostante gli avvenimenti di cui si fa memoria in questo lunedì siano avvenuti il giorno di Pasqua, la Chiesa decide di ricordarli anche il giorno seguente, come per potersi soffermare con più stupore e fare memoria dell’Avvenimento che ha cambiato la storia e che siamo invitati ad annunciare al mondo intero, così come l’angelo ha chiesto di fare a Maria.

Passione di Cristo/ Oggi, 7 aprile è Venerdì Santo: la morte in Croce di Gesù

Le feste e sagre del Lunedì dell’Angelo e gli altri santi di oggi

Pur non essendo un giorno di precetto per la Chiesa, quindi con “obbligo” di seguire la Messa, in Italia e in altri Paesi è giorno festivo e in alcuni comuni italiani si svolgono delle celebrazioni religiose.

A Santa Venerina in provincia di Catania, ad esempio, solo nella giornata del lunedì dell’Angelo si celebra l’eucarestia in tre cappelle che vengono aperte per l’occasione: Maria Santissima del Carmelo, Santa Venera e la cappella della Madonna delle Grazie.

In provincia di Messina, nel comune di Mongiuffi Melia si tiene una suggestiva processione nella quale si rievoca l’incontro tra il Cristo risorto e la Madonna ricoperta da un velo nero. Le due statue partono l’una dalla chiesa di San Sebastiano e l’altra da quella di San Nicola di Bari, per poi incontrarsi al Piano degli Angeli. Qui avviene lo scambio del velo nero della vergine Maria, con un velo bianco e la sua incoronazione con una corona di fiori.

Nel comune di Parete (CE) il giorno del Lunedì dell’Angelo si celebra la festa patronale della Maria SS. della Rotonda. In occasione della processione che porta la Santa per le vie del paese, l’arrivo di Maria è fatto precedere dal Volo degli angeli, una discesa di statue di angeli fissati a dei cavi d’acciaio che sembrano scendere dal cielo.

Il 10 aprile si ricordano anche altri santi, come Santa Maddalena di Canossa, San Michele dei Santi, San Macario d’Armenia e Sant’Apollonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA