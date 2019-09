Lunetta Savino/ “Autoerotismo sul set senza tabù, ora sogno…” (La vita in diretta)

L’attrice Lunetta Savino è oggi ospite de La vita in diretta su Raiuno. In questo momento al cinema con il film “Rosa” diretta dalla regista Katja Colja, alla sua opera prima, Lunetta ha raccontato a Adnkronos Live la scena che l’ha vista coinvolta e che è destinata in qualche modo a far discutere. Nel film, l’attrice pugliese interpreta una donna non più giovanissima che pratica autoerotismo senza alcun tabù. “Ero un po’ preoccupata. Ma poi è stata fatta con grande delicatezza, dietro la cinepresa c’era un uomo ma molto sensibile, ed è stato tutto molto naturale. E’ come qualcuno che spia l’intimità di Rosa, io sono stata al gioco e ho accettato di mostrare anche il mio corpo non perfetto”, ha spiegato. Con questa scena Lunetta ha contribuito anche a far cadere quello che fino ad oggi resta uno dei tabù più grandi. Al centro della pellicola, Rosa, donna sessantenne che affronta il dolore della perdita della figlia insieme al marito. Il modo in cui riuscirà a reagire sarà del tutto diverso rispetto a quello dell’uomo grazie ad un nuovo mondo scoperto grazie alla figlia scomparsa ed a ciò che racchiudeva in un cassetto.

LUNETTA SAVINO, IL SUO SOGNO NEL CASSETTO

Lunetta Savino deve molto al femminismo in lei innato, non solo nella sua vita privata ma anche in quella professionale. La sua ultima interpretazione nel film Rosa ne è l’ulteriore conferma. L’attrice, a tal proposito, ha anche commentato ciò che a suo dire c’è ancora da fare per le donne: “Anche se piccoli passi sono stati fatti, bisogna agire a livello di relazioni umane, di piccoli pensieri e soprattutto prendendo atto che le donne sono più della metà e quando raggiungono posti apicali e dicono la loro, fanno bene e dicono cose originali, nuove e importanti”, dice. La celebre “Cettina” conosciuta nella fiction di successo Un medico in famiglia, ha ancora qualche sogno nel cassetto in merito alla sua professione in quanto ad oggi mancherebbe ancora un ruolo da interpretare. “Un’eroina tragica, una Medea. Questo è quello che manca al mio repertorio. Io lo sto dicendo un po’ in giro, poi vediamo…”, ha concluso ironica. Chissà se il suo appello sarà preso presto in considerazione.

