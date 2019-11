LUNETTA SAVINO E LA BATTUTACCIA DI CATERINA BALIVO/ “Ora sto con Salvatore Lodato…”

Non sono mancati momenti divertenti durante l’intervista di Lunetta Savino a “Vieni da me”, fatta eccezione per la battutaccia di Caterina Balivo mentre l’attrice parlava della sua separazione. Più riuscita quella di Lunetta Savino, che parlando di social ha proposto alla conduttrice di registrare un video: «Vogliamo farci una storia? Non io e te…», ha detto riferendosi alle Instagram Stories. Poi ha parlato di amore e quindi del fidanzato Salvatore Lodato. «Vive a Palermo, è siciliano. È un giornalista-scrittore ed è un grande esperto di mafia». Ora quindi è sempre in giro con la valigia a causa della loro storia a distanza. «Ma così ognuno ha i suoi spazi. Ognuno ha casa sua… Stiamo insieme da quattro anni. L’ho conosciuto in Sicilia mentre giravo un film. Non andavo lì dal 1980, quindi è stato tutto casuale». (agg. di Silvana Palazzo)

LUNETTA SAVINO A VIENI DA ME: GLI INIZI E IL SUCCESSO

Lunetta Savino a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso la cassettiera di Caterina Balivo. Si parte da una sfida social: la conduttrice afferma che se arriva a 12mila followers dovrà ballare con Tommaso Rinaldi. Si parte da “Cettina”, celebre personaggio di Un medico in famiglia. «È stato un treno in corsa. Era il personaggio giusto per me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata». L’attrice ha rivelato di aver fatto anche altri lavori: dall’insegnante di recitazione alla segretaria. «Il destino mi ha riportato sul palcoscenico». E il successo infatti l’ha travolta. «C’era sempre questa voce dentro di me che sperava di non essere presa per gli altri lavori, perché coltivavo sempre questo sogno». Si parla poi dei suoi partner nella fiction. «Enrico Brignano? Travolgente, era difficile non ridere con lui sul set. Francesco Salvi? Era surreale, stralunato».

LUNETTA SAVINO, BATTUTACCIA DI CATERINA BALIVO A VIENI DA ME

Durante l’intervista Caterina Balivo vince la sfida con Lunetta Savino, che ha superato la soglia dei 12mila followers. E allora si è concessa un ballo con Tommaso Rinaldi e Francesco Facchinetti per pagare pegno. La nota stonata è la battuta di Caterina Balivo, apparsa inopportuna in quel momento dell’intervista. «Sono stata a lungo single dopo la separazione. Mi sono separata dopo sei anni di matrimonio, ma sono passati altri anni prima di ricominciare». L’attrice parla con tono serio, ma Caterina Balivo le chiede: «Ti sei divertita?», scoppiando a ridere da sola. La sua ospite è fuggita da quel momento imbarazzante, visto che stava parlando seriamente della sua vicenda personale, spiegando: «Sì, mi sono divertita sul set…». In studio è calato il gelo, non sulla conduttrice che ha riso da sola alla sua battuta infelice. Passa poi a parlare di suo figlio Antonio, che fa il tecnico audio in Inghilterra. «Io faccio dei pacchi per lui, il guanciale per fare l’amatriciana… Il ragazzo si diletta. Gli auguro ogni bene».



© RIPRODUZIONE RISERVATA