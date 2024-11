Lunetta Savino, chi è e carriera: dal teatro al successo cinematografico

Nella nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto Lunetta Savino. La celebre attrice italiana, originaria di Bari e classe 1957, dopo il liceo classico e la laurea al DAMS si è diplomata in studi teatrali e ha debuttato a teatro nel 1980 con lo spettacolo Macbeth di William Shakespeare. Ha fatto poi seguito il debutto al cinema nel film del 1981 Grog di Francesco Laudadio, per poi essere diretta sul finire degli anni ’90 dai grandi registi cinematografici italiani.

Nel 1997 ha recitato in Terra di mezzo di Matteo Garrone, l’anno successivo è invece entrata nel cast di Matrimoni di Cristina Comencini e Cucciolo di Neri Parenti. Ma una delle sue più grandi collaborazioni è stata quella con Ferzan Özpetek, che l’ha anche voluta nel suo ultimo film Diamanti in uscita a dicembre; per lui ha anche recitato in Saturno contro del 2007 e in Mine Vaganti del 2010, che le regalò un grandissimo successo e per il quale vinse il Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista e il Premio Gassman come Miglior attrice.

Lunetta Savino, il boom di Mine Vaganti e le fiction televisive

Mine Vaganti è un film che ha profondamente rivoluzionato la vita e la carriera artistica di Lunetta Savino, una pellicola che ha fatto breccia soprattutto nel cuore dei giovani. In un’intervista rilasciata a La volta buona lo scorso marzo, l’attrice aveva parlato della grande fortuna di quella pellicola: “Dopo ‘Mine Vaganti’ sono diventata un po’ un’icona, molti ragazzi mi hanno ringraziato. Molti giovani hanno dovuto fare i conti con la famiglia, la bellezza di questo film è stata proprio mettere questo tema al centro di una famiglia borghese che fatica ad accettare tutto questo”.

Ma Lunetta Savino è anche un’amatissima attrice televisiva, avendo recitato in numerose fiction del piccolo schermo cui il pubblico è affezionato. Ha recitato per tanti anni in Un medico in famiglia nel ruolo di Cettina e anche nella serie di Canale 5 Il bello delle donne e in Pietro Mennea – La freccia del Sud, per la regia di Ricky Tognazzi, che le valse il Premio Flaiano come Miglior attrice. Negli ultimi anni l’abbiamo vista anche nel cast de Le indagini di Lolita Lobosco e Studio Battaglia, mentre da stasera sarà la protagonista della nuova fiction Libera su Rai1.