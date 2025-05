Lunetta Savino, nata a Bari nel 1957, è una delle attrici italiane più amate, grazie alla sua simpatia e alla sua verve. Diventata famosa nel ruolo di Cettina nella fortunata serie tv “Un medico in famiglia”, dove interpretava la colf della famiglia Martini, ha ottenuto notorietà, ma la sua carriera non finisce di certo a quel ruolo. Tanti i premi ricevuti nel corso della carriera da Lunetta, che ha ottenuto due candidature ai David di Donatello e vinto anche due Nastri d’Argento: premi che testimoniano il suo grande talento nel mondo dello spettacolo.

Ma come è cominciata la carriera dell’attrice barese? Figlia di due professori, Lunetta Savino ha deciso di seguire la sua passione, laureandosi al DAMS a Bologna. Si è poi diplomata nella scuola di teatro a Bologna, esordendo a teatro. Più avanti è arrivata anche la tv, con il fortunato debutto nel 1998 nel ruolo di Cettina in “Un medico in famiglia”. Mentre andava avanti con la sua carriera di attrice in tv, Lunetta continuava anche ad andare in scena a teatro. Nel 2006, la Savino è stata protagonista della fiction Rai “Raccontami” insieme a Massimo Ghini mentre nel 2021 ha recitato nella serie tv poliziesca “Le indagini di Lolita Lobosco”, interpretando la mamma della protagonista. Lunetta è stata impegnata nel corso della sua carriera nelle sue avventure tra teatro in tv ma non ha mai perso occasione per ribadire anche il suo impegno a favore delle donne, essendo una grande sostenitrice dei diritti del genere femminile.

Lunetta Savino, chi è: “Non voglio farmi condizionare dagli eventi”

Da sempre per Lunetta Savino è fondamentale l’indipendenza, nel lavoro e nella vita. “Per me la libertà è poter scegliere sempre la mia vita, riuscire a non farmi condizionare troppo dagli eventi esterni, provare a tenere tutto assieme e concedermi anche delle pause in cui dedicarmi al dolce far niente. Nel vortice della vita, questa è una bella libertà” ha raccontato qualche tempo fa in una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La sua carriera e la sua storia personale lo dimostrano.