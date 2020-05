Lunetta Savino/ “Felicia Impastata abbandonata da parte dello Stato” (Vieni da me)

Pubblicità

Protagonista del film “Felicia Impastato”, dedicato alla madre di Peppino Impastato, Lunetta Savino oggi è stata ospite di Vieni da me. L’attrice ha voluto ricordare tutti parenti delle vittime di mafia che hanno combattuto a lungo per ottenere giustizia, a partire da Felicia: «Si sono battuti strenuamente, spesso in solitudine: cittadini, giornalisti e magistrati sono rimasti soli. Anche la storia di Felicia Impastato racconta questo: all’inizio, le viene raccontato che Peppino era morto perché era un terrorista o perché era depresso. La madre non ha potuto sentire queste menzogne e questi depistaggi. Una parte dello Stato ha lasciato soli Felicia e Giovanni Impastato, per fortuna lei ha incontrato più magistrati come Costa e Chinnici, fino a Franca Imbergamo, che riuscirà a farla arrivare in Tribunale per l’incriminazione di Badalamenti, boss mafioso mandante dell’omicidio di Peppino».

LUNETTA SAVINO A VIENI DA ME

Lunetta Savino ha ammesso di aver avuto preoccupazioni dopo aver accettato il ruolo: «Ho avuto paura, sono delle prove umane oltre che professionali, soprattutto quando devi interpretare una donna così amata. La sua forza è stata quella di aprire le porte di casa, anziché chiudersi per piangere la morte del figlio, come consuetudine delle donne del Sud».

Pubblicità

E l’attrice ha poi ricordato ulteriormente la figura di Felicia: «Lei apre la sua porta e decide di raccontare chi era Peppino. Sapeva che il cammino sarebbe stato lungo e per questo ha voluto mantenere vivo il ricordo di Peppino Impastato, che usava l’arma delle parole per combattere la mafia. Felicia continua l’opera di Peppino, impara dal figlio come continuare a tenere viva l’attenzione e capisce che la mafia si combatte con le parole e non con la pistola».



© RIPRODUZIONE RISERVATA