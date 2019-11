Lunetta Savino/ L’amore e il sesso dopo i 60 anni, il suo racconto (S’è fatta notte)

Lunetta Savino sarà ospite di S’è fatta notte. La celebre attrice, intervistata dall’HuffPost lo scorso marzo, ha aperto il suo cuore parlando pure del suo privato: “Ho un compagno da tre anni. È il giornalista e scrittore antimafia Saverio Lodato, ha 67 anni ed è molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto lati di me che non conoscevo”. L’attrice ha svelato cosa significa per lei innamorarsi a 60 anni: “Da donna, mi accorgo che, alla nostra età, con i figli grandi, una vita già strutturata e un’autonomia anche economica, ti senti meno dipendente dalla relazione. L’indipendenza è essenziale, riguarda la libertà delle donne. Oggi, il rapporto con l’uomo non è più centrale per noi”. Nel corso del Governo di Berlusconi, l’attrice girava l’Italia con Se non ora quando per protestare contro lo scambio tra potere e sesso. Adesso la Savino ha espresso il suo punto di vista sul fenomeno del #MeToo: “In America ha attecchito una caccia al mostro che non condivido, anche se tanti risultati del #MeToo sono stati positivi: oggi discutiamo di leggi diverse sugli abusi sessuali e le donne sanno che possono dire “anch’io, anche a me è successo”. Prima, certe cose le tenevamo nascoste come una vergogna. Temevi sempre di aver dato l’idea che l’uomo si potesse prendere qualche libertà. A certe cose eravamo abituate, è questo che il #MeToo ha fatto saltare”.

Lunetta Savino, gli ultimi impegni cinematografici

Lo scorso settembre Lunetta Savino è tornata al grande schermo, raccontando il suo ruolo in “Rosa”, opera prima della regista Katja Colja. Nella pellicola c’è una scena di autoerotismo, spazzando via gli stereotipi sulle donne oltre i 60 non più interessate al sesso e l’esplorazione del proprio corpo. Ospite di ‘Adnkronos Live’, l’attrice ha rivelato le sue emozioni: “Ero un po’ preoccupata. Ma poi è stata fatta con grande delicatezza, dietro la cinepresa c’era un uomo ma molto sensibile, ed è stato tutto molto naturale. È come qualcuno che spia l’intimità di Rosa, io sono stata al gioco e ho accettato di mostrare anche il mio corpo non perfetto”. La pellicola racconta di una donna che perde figlia e marito e, reagisce in maniera inaspettata alla sua nuova esistenza. “C’è tantissimo da fare ancora per le donne -dice l’attrice-. Anche se piccoli passi sono stati fatti, bisogna agire a livello di relazioni umane, di piccoli pensieri e soprattutto prendendo atto che le donne sono più della metà e quando raggiungono posti apicali e dicono la loro, fanno bene e dicono cose originali, nuove e importanti”.

