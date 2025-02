Chi è Lunitta Kessisoglu, la dolcissima figlia del comico genovese Paolo Kessisoglu

Lunitta Kessisoglu è la figlia di Paolo Kessisoglu e della giornalista Sabrina Donadel. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, qualche mese fa, l’attore genovese ha confidato di essere in una fase molto delicata della sua vita, complice anche la separazione dalla compagna. Una rottura che, paradossalmente, gli ha permesso di diventare un padre più consapevole di quanto già non fosse con sua figlia Lunitta. “Il rapporto con mia figlia ora mi sembra migliore grazie a questa consapevolezza”, le sue parole.

Classe 2003, fino ad oggi Paolo Kessisoglu e l’ex compagna Sabrina Donadel hanno fatto di tutto per proteggere la privacy della piccola. Di tanto in tanto, però, il comico genovese ha dato dimostrazione del rapporto speciale coltivato con Lunitta, pubblicando meravigliosi messaggi d’amore via social.

Paolo Kessisoglu, l’amore per la figlia Lunitta ed una consapevolezza: “Meglio fare pezzo unico”

In una intervista rilasciata sulle pagine di Chi, Paolo Kessisoglu ha raccontato di essere sempre stato un papà presente, malgrado i numerosi impegni lavorativi. “Ci sono molto per mia figlia, sono un padre presente”, racconta. “Con Sabrina abbiamo avuto solo lei perché quando è nata io ero spesso fuori casa e se vuoi avere un figlio devi necessariamente passare del tempo insieme. Poi – continua Paolo Kessisoglu – la situazione è si normalizzata, mia figlia aveva compiuto cinque anni e non ce la siamo sentita di ripartire da zero”.

Adesso l’attore è felice così, non potrebbe chiedere di meglio e sente di non avere rimpianti rispetto alla scelta di avere solo un figlio. “Penso che sia meglio fare un pezzo unico!”, ha detto con un velo di ironia l’attore genovese, che infatti ha occhi solo per l’amorevole figlia Lunitta Kessisoglu. Questa sera, venerdì 14 febbraio, li vedremo all’opera sul palco di Sanremo 2025 con un racconto speciale.