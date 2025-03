L’Universo – si sa – è uno dei più affascinanti e complessi misteri che la limitata mente umana sta cercando da decenni di dipanare e tra i tanti misteri nel mistero almeno due affascinano in particolare gli scienziati e i fisici: si tratta – da un lato – dell’ancora inspiegabile fenomeno dei buchi neri in grado (a determinate condizioni) di inghiottire intere galassie con esiti che non sono studiabili; mentre dall’altro lato il secondo mistero riguarda la formazione dello stesso Universo, convenzionalmente fissata con il famoso ‘Big Bang’ prima del quale – secondo la teoria più accreditata ed impossibile da confutare – non esisteva altro se non il nulla.

Ora una nuova teoria potrebbe mettere in relazione l’Universo, la sua formazione e i buchi neri, ipotizzando che quella porzione di spazio che siamo in grado di osservare e studiare (pari ad una briciola della sua infinita estensione stimata) sia proprio contenuta all’intero di quel fenomeno inspiegabile dentro il quale non siamo in grado di capire cosa accada: a dirlo – o meglio, ipotizzarlo – è stato il professore dell’Università del Kansas Lior Shamir partendo dall’osservazione delle 263 galassie osservate e fotografate dal James Webb Telescope.

Il nostro Universo potrebbe essere dentro ad un buco nero: l’affascinante teoria del dottor Shamir

Per capire meglio la portata dell’ipotesi di Lior Shamir è importante fare un passo indietro per precisare che l’attuale convenzione vuole – per ragioni irrilevanti ai fini di questo articolo – che il nostro sia un Universo isotropo nel quale devono esistere una pari quantità di galassie che ruotano in senso orario ed antiorario: su questa ipotesi si basano buona parte delle altre formulate nel corso del decenni; ma Shamir ha notato che di quelle 263 galassie ‘catturate’ dal telescopio Webb circa due terzi ruoterebbero in senso orario, con la conseguenza ovvia che tutti gli studi basati sull’ipotesi isotropa andrebbero riscritti da zero.

Per cercare di dare una prima spiegazione alla sua osservazione, il ricercatore ha formulato due ipotesi: la prima sembra essere quasi surreale ma non è impossibile, vertendo attorno all’idea che il nostro Universo si trovi all’interno di un buco nero avvalorata dalle attuali teorie cosmologiche e che potrebbe (un condizionale importante) aprire all’idea dei multiversi contenuti uno dentro all’altro; mentre la seconda – che sembra essere decisamente più solida, ma anche ‘noiosa’ – è legata all’effetto doppler relativistico secondo il quale l’osservazione sarebbe inficiata dal moto del nostro pianeta che ci permette di osservare con più facilità le sole galassie che ruotano in senso opposto.