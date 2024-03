L’Unrwa incassa 50 milioni dell’Ue/ Israele accusa: “Terroristi di Hamas ne fanno parte”

La Commissione europea ha confermato il pagamento della prima tranche da 50 milioni di euro all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Si tratta di una prima tranche degli 82 previsti per il 2024. L’esecutivo ha annunciato che si impegnerà inoltre a stanziare altri 68 milioni di euro per il sostegno d’emergenza ai palestinesi in tutta la regione. Questi verranno versati tramite partner internazionali come la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa. L’impegno dell’Unione Europea complessivo nei confronti dell’Unrwa ammonta a 150 milioni di euro.

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid su Deir Balah e Jabalia, altri 17 morti a Gaza

La Commissione ha inoltre stanziato 125 milioni in aiuti umanitari nei confronti della Palestina, con i primi 16 milioni. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ha annunciato: “Siamo solidali con il popolo palestinese a Gaza e in altre parti della regione. I cittadini palestinesi innocenti non dovrebbero subire le conseguenze dei crimini commessi dal gruppo terroristico Hamas. Si trovano in condizioni terribili che mettono a rischio le loro vite a causa della mancanza di accesso a cibo sufficiente e altri bisogni primari”.

DOPO GAZA/ "Segnali pericolosi di Israele al Libano, dove sono gli Usa?"

“Unrwa ha aiutato Hamas per il 7 ottobre”

Da anni l’Unrwa e Israele sono protagoniste di un “braccio di ferro”, come spiega Libero. Secondo Tel Aviv, l’Unrwa avrebbe aiutato Hamas nella preparazione dell’attacco del 7 ottobre. Diversi Paesi hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti all’agenzia dopo tali dichiarazioni: si tratta di Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Svezia, Usa, Islanda, Regno Unito, Giappone e Australia. Questi contribuiscono alla metà del budget totale dell’Unrwa che ammonta a 1.6 miliardi, spiega Libero.

MELONI-BIDEN/ Torna Chico Forti, avanti con i due Stati, ma "scompare" l'Ucraina

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a fine gennaio ha invitato a ripristinare gli aiuti, spiegando che i 13 dipendenti sospettati sono stati allontanati immediatamente. Almeno uno è morto e altri due hanno ancora identità “in fase di chiarimento”. L’Onu ha aperto un’inchiesta creando un gruppo di indagine indipendente guidata dall’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, per valutare se l’agenzia stia garantendo la sua neutralità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA