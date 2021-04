L’uomo che sapeva troppo/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Doris Day

L’uomo che sapeva troppo sarà trasmesso da Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 2 aprile, a partiredalle ore 16:15. La pellicola è stata girata è realizzata nel 1956 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata Alfred Hitchcock e con il soggetto tratto dall’omonimo film che era già stato presentato nel 1934 dallo stesso Hitchcock. Il soggetto Per la precisione stato scritto da Charles Bennett e D.B. Wyndham-Lewis con la sceneggiatura rivista e adattata da John Michael Hayes. Il montaggio è stato realizzato da George Tomasini con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Robert Burks mentre la scenografia è di Henry Bumstead. Nel cast del film sono presenti tra gli altri James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman, Mogens Wieth e Alan Mowbray.

L’uomo che sapeva troppo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de L’uomo che sapeva troppo. Un medico americano insieme alla propria moglie e al figlioletto decidono di intraprendere un viaggio di piacere per scoprire le meraviglie del Marocco. Una volta atterrati salgono a bordo di una corriera che deve condurli a Marrakech. Durante questo spostamento logistico fanno la conoscenza di uno strano personaggio di nome Luis il quale ha dei modi di fare davvero stravaganti che inducono la moglie del medico a essere piuttosto diffidenti nei suoi confronti. Neanche a dirlo alloggiano presso l’hotel e la sera seguente l’allegra famigliola decide di andare in un ristorante proprio per incontrare una coppia inglese che alloggia nel loro stesso albergo e con la quale ha iniziato a intraprendere un rapporto di amicizia. A un certo punto nello stesso locale vedono con grande sorpresa anche un misterioso uomo che nel pomeriggio stesso aveva prima avanzato un invito di cenare insieme e poi era sparito nel nulla, salvo poi farsi nuovamente vedere all’improvviso.

Il giorno seguente la famiglia insieme alla coppia inglese decidono di fare un piccolo salto nel caratteristico mercato di Marrakech ma, a un certo punto, la loro attenzione viene rapita dalle grida di alcune persone per via di un omicidio che si consuma proprio davanti ai loro occhi: uno sconosciuto viene trafitto a morte con un pugnale. Essendo il capofamiglia un medico va immediatamente a controllare quello che era successo e si rende conto che si tratta di quello strano personaggio di nome Luis. Quest’ultimo prima di esalare il suo ultimo respiro confessa al medico di essere un importante agente segreto il quale è riuscito a scoprire che molto presto a Londra ci sarà un assassinio di un uomo di Stato e che dovrà cercare in tutti i modi di rintracciare un altro uomo affinché l’omicidio possa essere evitato. Da questo momento in poi per la famiglia americana inizia un’avventura molto pericolosa durante la quale dovranno occuparsi in prima persona della vicenda per evitare che l’assassinio possa avere luogo.

