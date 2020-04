L’uomo che sapeva troppo/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con James Stewart

Pubblicità

L’uomo che sapeva troppo va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 16:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1956 negli Stati Uniti d’America con la regia che è stata affidarla ad Alfred Hitchcock. Il soggetto è stato scritto da Charles Bennett in collaborazione con D B. Wyndham-Lewis, la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da John Michael Hayes, il montaggio è stato eseguito George Tomasini e la scenografia porta la firma di Henry Burmstead e Hal Pereira. Nel cast ci sono attori di livello come James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman e Daniel Gelin tra gli altri.

L’uomo che sapeva troppo, la trama del film

Ecco la trama de L’uomo che sapeva troppo. Una famiglia americana decide di intraprendere un soggiorno in Marocco. In particolare Ben, un dottore, insieme alla propria moglie Jo e al piccolo figlio Hank, parte alla volta di Marrakech. Un viaggio che i due coniugi avevano da tempo programmato e che ora finalmente possono effettuare anche grazie ai minori impegni in ambito professionale di entrambi. Appena atterrati all’aeroporto e mentre stanno attendendo l’arrivo dell’autobus che li accompagnerà fino alla sede del loro albergo a Marrakech intravedono un personaggio piuttosto enigmatico di nome Louis.

Pubblicità

Tuttavia non pongono grande attenzione a questa cosa anche se devono constatare che questo personaggio condividerà con loro il viaggio in autobus dimostrando sempre una certa attenzione nei loro confronti. Una volta arrivati in albergo dopo essersi sistemati a dovere nella loro camera faranno la conoscenza di una coppia britannica con cui faranno subito amicizia e con cui soprattutto passeranno la serata. Il giorno successivo incontrano nuovamente quel personaggio così tanto misterioso il quale prima li invita ad un pranzo insieme per poi scompare nel nulla. Nel tardo pomeriggio i turisti americani insieme agli amici britannici conosciuti la sera prima decidono di fare una passeggiata all’interno del mercato di Marrakech.

Ad un certo punto il dottore americano vede davanti ai propri occhi venir pugnalato ed ucciso un uomo di pelle nera. Si precipita subito per soccorrerlo scoprendo con sua grande sorpresa che si tratta proprio di Louis che si era inspiegabilmente camuffato fingendosi anche la pelle. Prima di morire il misterioso uomo fa presente al dottore americano che dovrà avvertire quanto prima alcune autorità di sua fiducia per metterli a conoscenza di un piano terroristico che prevede l’uccisione di un importante diplomatico a Londra.

Pubblicità

Il dottore americano suo malgrado si troverà quindi ad essere a conoscenza di una vicenda molto pericolosa che infatti lo metterà nei guai e che durante la quale saranno messe a rischio anche le vite di sua moglie e di suo figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA