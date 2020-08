L’uomo che sognava con le aquile/ Su Rai 1 la miniserie con Terence Hill

L’uomo che sognava con le aquile è una miniserie italiana composta da due puntate che andrà in onda oggi, giovedì 13 agosto, nella prima serata di Rai 1 alle 21.25. protagonista principale della fictions è Rocco Ventura interpretato dal grande Terence Hill. La serie di genere drammatico è stata diretta da Vittorio Sindoni e prodotta dalla Albatross tv insieme a rai tv e trasmessa per la prima volta nel 2006. Personaggi principali sono Terence Hill nel ruolo dell’avvocato calabarese Rocco Ventura, Michelle Bonev in Giulia Spadafora, Mattia Cicinelli che interpreta il fratello Roberto Spadafora e Andrea Tidona nella parte del sindaco Angelo Spadafora. Ci sono poi Alberto Molinari, Stefania Bogo, Pierluigi Misasi, Antonio Faà, Anita Zagaria. Il film è stato girato in Calabria alle pendici dell’Aspromonte con le musiche di Guy Ferley.

L’uomo che sognava con le aquile, la trama del film

Ecco la trama de L’uomo che sognava con le aquile. L’avvocato calabrese Rocco Ventura stanco della vita e delle persone all’interno dei tribunali del ud, decide di ritirarsi sulle montagne dell’Aspromonte a coltivare una delle sue più grandi passioni: la pastorizia. grazie al latte delle sue pecore riesce a produrre una tipologia di formaggio rarissima che segue un procedimento per la preparazione più unico che raro. Si tratta però di un mercato difficile non solo per l’ostilità di alcune famiglie del luogo che si contendono il primato sul mercato nella vendita di prodotti tradizionali tipici ma anche perché la Comunità Europea decide di dichiarare fuorilegge il metodo di preparazione de formaggio portato avanti da Rocco grazie alle tradizioni che gli sono state tramandate dalla famiglia.

L’uomo suo malgrado è costretto a indossare di nuovo la toga e intraprendere una feroce lotta tra i banchi del tribunale per difendere la tradizione e la sua nuova vita. Con l’appoggio di tutta la comunità riuscirà a continuare a produrre il suo amato formaggio.

La storia della lotta contro la comunità europea è resa ancora più difficile dalle vicissitudini sentimentali di Rocco, che tra amore e amicizia si vedrà costretto a cambiare i suo piani e combattere duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Grazie all’appoggio della comunità, Rocco riuscirà a portare avanti i valori di un tempo, evitando la costruzione di un grande impianto turistico che vuole prendere il posto della sua attività familiare e sfidare la supremazia di un sindaco più legato al denaro che al benessere della sua comunità.

