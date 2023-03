L’uomo d’acciaio/ Film sulla genesi di Superman su Italia 1 oggi Giovedì 9 marzo

Oggi Giovedì 9 marzo, Italia propone per la prima serata la messa in onda del film L’uomo d’acciaio alle ore 21:20. Stiamo parlando di un titolo cinematografico d’azione e fantascienza, risalente al 2013 e prodotto dalla Warner Bros. e nato dalla collaborazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Il film si basa sul personaggio di Superman nei fumetti DC Comics ed è un reboot della serie cinematografica creata da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è stato scritto da David S. Goyer e prodotta da Christopher Nolan, la fotografia è di Amir Mokri, il montaggio di David Brenner e musiche del compositore Hans Zimmer. Alla regia del film L’uomo d’acciaio troviamo Zack Snyder, apprezzato anche per i suoi lavori L’alba dei morti viventi, 300, Justice League e Army of the Dead.

Scopri il cast del film L’uomo d’acciaio

Il cast vede come protagonista il britannico Henry Cavill, già visto in Batman v Superman: Dawn of Justice e che viene qui affiancato dalla statunitense Amy Adams, che conta nella sua carriera ben sei nomination ai Premi Oscar. Il cast viene completato da stelle cinematografiche del calibro di Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane e Michael Shannon. L’uomo d’acciaio, titolo originale Man of Steel è il capitolo iniziale della saga DC Extended Universe, che finora ha visto l’esecuzione di ben undici pellicole.

L’uomo d’acciaio, la trama del film

Nel film L’uomo d’acciaio, tutto inizia con lo scienziato Jor-El che si rende conto che il pianeta Krypton è in grave pericolo. Come se non bastasse, il generale Zod si insedia al comando del mondo in quanto convinto di salvarlo da una catastrofe. Jor-El e Lara, sua moglie, decidono di spedire sulla Terra il figlio Kal-El e di dargli il codice kryptoniano. Il bambino si trova nella cittadina di Smallville e viene accolto da Jonathan e Martha Kent, che diventeranno i suoi genitori adottivi. Il piccolo assume il nome di Clark Kent e scopre le sue notevoli potenzialità, che emergono con una frequenza crescente. Jonathan spiega a Clark i poteri dei quali è in possesso e lo obbliga a mantenerli segreti. Il ragazzo non può mettere in mostra le sue abilità e deve far fronte alla morte del papà. Con il tempo, Clark manifesta il desiderio di conoscere la sua identità originaria e quando una nave aliena potrebbe svelare una serie di segreti davvero importanti sull’infanzia di Jor-El, quest’ultimo si imbatte nella giornalista Lois Lane. Tuttavia, deve prestare attenzione anche alla follia di Zod, che si è liberato dalla prigione del suo pianeta e ha tutta l’intenzione di conquistare la Terra.

