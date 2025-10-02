L'uomo d'acciaio è il reboot della saga di Superman che vede come protagonista Henry Cavill e un cast stellare con Russel Crowe, Amy Adams e Diane Lane

L’uomo d’acciaio, film su Italia 1 diretto da Zack Snyder

L’uomo d’acciaio è un film di produzione statunitense che è uscito sul grande schermo nel 2012 e programmato in prima serata su Italia 1, alle 21.20 di giovedì 2 ottobre 2025. Il film è diretto da Zack Snyder, con la sceneggiatura di David S. Goyer e basato sui personaggi dei fumetti di Superman della DC Comics, in quello che è il primo film realizzato dalla DC Extended Universe. Le musiche sono dirette da Hans Zimmer e la sceneggiatura è stata curata da Alex McDowell, Anne Kuljian e Kim Sinclair.

Gerry Scotti attacca ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi?/ “Noi non regaliamo soldi”, il dissing continua

Gli interpreti principali sono Henry Cavill nel ruolo di Kal-El / Clark Kent / Superman, e Amy Adams che presta il volto a Lois Lane. Il generale Zod è interpretato da Michael Shannon e Marthe Kent da Diane Lane. Russell Crowe interpreta Jor-El e Antje Traue, Faora-Ul. Altri personaggi sono il colonnello Nathan Hardy, interpretato da Christopher Meloni, Jonathan Kent, interpretato da Kevin Costner, Perry White, a cui presta il volto Laurence Fishburne e Steve Lombard, interpretato da Michael Kelly. Clark Kent all’età di 9 e 13 anni è interpretato rispettivamente da Cooper Timberline e Dylan Sprayberry.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani, nuovo consulente Sempio: “Ad oggi non c'è la pistola fumante”

La trama del film L’uomo d’acciaio: il giovane Superman

L’uomo d’acciaio è basato sul personaggio di Clark Kent / Superman, e parte dal pianeta Krypton che, a causa dell’instabilità del proprio nucleo, sta per arrivare alla sua fine. Lo scienziato Jor-El informa il consiglio kryptoniano del pericolo imminente, ma la riunione del consiglio viene interrotta dal generale Zod che tenta un colpo di Stato, con la convinzione di poter salvare Kripton.

Jor-El insieme alla moglie Lara Lor-Van infonde Kal-el, il loro figlio appena nato, di un codice e lo spedisce sulla Terra, prima di essere ucciso da Zod, e poi viene arrestato e imprigionato poco prima dell’esplosione di Krypton. La capsula di Kal-el arriva sulla terra a Smallville e viene trovato da una coppia, i signori Kent, che lo adotta e lo cresce come figlio.

Anita Mazzotta svela perché partecipa al Grande Fratello 2025/ Toccante rivelazione: "Sono qui per mia madre"

Clark da ragazzo scopre di avere dei poteri straordinari ma non li rivela salvo che ai suoi genitori che lo consigliano di non mostrarli pubblicamente. Dopo la morte del padre, Clark lavora sotto varie identità, riuscendo nel frattempo a salvare la vita di molte persone. In Alaska viene scoperta una nave aliena, che è di origine kryptoniana e Clark, dopo essere riuscito ad entravi trova un ologramma del padre che gli racconta la sua storia e quella di Krypton.

Anche la giornalista Lois Lane, che lavora per il Daily Planet entra nell’astronave e lui la salva quando il sistema di sicurezza le causa diverse ferite. A Metropolis, Perry White, caporedattore del quotidiano, non pubblica l’articolo di Lois che parla sia della nave aliena che del “superuomo”. Lois si reca nel Kansas, dove nel frattempo è tornato Clark, che le racconta la sua storia chiedendo di non renderla nota.

Liberatosi dalla sua prigione, arriva sulla terra anche il generale Zod, che dopo molte avventure sia sulla Terra che nella zona fantasma di Krypton, viene ucciso da Superman, durante un duello a Metropolis tra le macerie della città. Per crearsi un alter ego che lo metta in condizione di conoscere tutti i reati e poterli evitare, Clark Kent si trasferisce a Metropolis e diventa anche lui un giornalista del Daily Planet.