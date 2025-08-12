L’uomo dai 7 capestri è un western di John Huston con protagonista un grande Paul Newman affiancato dalle dive Ava Gardner e Jacqueline Bisset

L’uomo dai 7 capestri, film su Rete 4 diretto da John Huston

Il pomeriggio di martedì 12 agosto 2025, su Rete 4 si colora di atmosfere western: alle 16.40 andrà in onda il film L’uomo dai 7 capestri, un’opera diretta da John Huston, regista di fama internazionale, considerato una figura leggendaria del cinema hollywoodiano con pellicole memorabili come Fuga per la vittoria e L’onore dei Prizzi. La musica che accompagna il film è firmata da Maurice Jarre, compositore francese vincitore di tre premi Oscar per le sue straordinarie colonne sonore in capolavori come Lawrence d’Arabia, Il dottor Zivago e Passaggio in India.

Tina Cipollari in ospedale: spunta la foto al pronto soccorso/ Come sta l'opinionista di Uomini e Donne

Il film L’uomo dai 7 capestri prende spunto dalla vita di Roy Bean, personaggio realmente esistito, e vede protagonista il grande Paul Newman, affiancato da due icone femminili del cinema: Ava Gardner e Jacqueline Bisset, quest’ultima in una delle sue prime apparizioni. A completare il gruppo di interpreti troviamo nomi come Rock Hunter, Victoria Principal e lo stesso John Huston, che oltre a dirigere il film, ha anche preso parte alla recitazione.

Olly e la foto della tavola devastata al ristorante: cos'è successo davvero?/ Spunta la verità

La trama del film L’uomo dai 7 capestri: un fuorilegge prende il dominio sulla città

L’uomo dai 7 capestri è ambientato nel cuore del selvaggio West, dove Roy Bean, un fuorilegge dal passato turbolento, fugge dopo l’ennesimo colpo e attraversa il Rio Pecos, approdando in un villaggio sperduto. La sua presenza non passa inosservata: un gruppo di uomini locali, convinti di dover fare giustizia, lo cattura e decide di impiccarlo. Ma il destino cambia rotta quando Maria Elena lo salva in extremis: tra i due nasce una storia d’amore ed il protagonista, assetato di vendetta, richiama la sua banda per punire chi ha tentato di ucciderlo.

Belen Rodriguez sfida Maria De Filippi a Ballando con le stelle 2025?/ "Scelta non gradita": spoiler bomba

La rappresaglia è brutale. Sentendosi invincibile, Bean prende possesso della locanda del paese, trasformandola in un tribunale improvvisato e in un saloon. Si autoproclama giudice ed impone la sua legge, spesso arbitraria, ma capace di portare ordine e prosperità. I suoi compagni diventano sceriffi e aiutanti, e il villaggio si trasforma in un regno sotto il suo controllo. Roy è ossessionato da Lilly Langtry, una celebre ballerina che non ha mai incontrato, e dedica a lei il saloon. La felicità è, però, effimera: Maria Elena muore dando alla luce Rose, la figlia di Roy. Il tradimento di un amico e l’arrivo di un nuovo sindaco segnano la fine del suo dominio, e così Bean viene esiliato. Vent’anni dopo, torna per riprendersi ciò che era suo, ma lo scontro finale è devastante, infatti Roy e il sindaco muoiono tra le fiamme.