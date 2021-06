L’uomo dai 7 capestri/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 29 giugno)

L’uomo dai 7 capestri va in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 giungo 2021, a partire dalle ore 16.30. É un vecchio film del 1972, diretto da John Huston con tre eccellenze del cinema internazionale: Paul Newman, Ava Gardner e Jacqueline Bisset. La pellicola è ispirata alla vita del barista e “giudice” Roy Bean, che aveva il vizio di contrattare la pena con l’imputato, infatti riuscì ad assolvere l’assassino di un cinese, mandare perché il codice non condannava esplicitamente quel reato.

La figura di Roy Bean fu messa molte volte in discussione, tanto che il cinema lo rappresentò in diverse pellicole come – L’uomo del West – una pellicola del 1940 diretta da William Wyler: in quel caso a interpretare il ruolo del giudice era stato l’attore statunitense Walter Brennam

L’uomo dai 7 capestri, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de L’uomo dai 7 capestri. Roy Bean è un assassino fuorilegge, che riesce ad occupare un saloon che si trova a ovest del fiume Pecos, uccidendo gli occupanti dopo che gli stessi lo avevano derubato, umiliato, picchiato a sangue e ingannato. Convinto di essere stato miracolato, in quanto scampato dalla morte certa, decide di governare quel tratto di territorio dimenticato da tutti e amministrare la legge ma a modo suo. Con il passare del tempo il villaggio si trasforma in una piccola cittadina dove il giudice, appoggiato dai suoi sceriffi, portano la giustizia ma secondo la loro legge. Questo idillio viene spezzato quando la compagna messicana del giudice muore di parto. Il nuovo sindaco caccia dal paese Bean con l’appoggio della popolazione.

Passano vent’anni e il giudice ricompare nel paesino per vendicarsi del sindaco che lo ha cacciato dalla sua terra. Anche il sindaco non è più la stessa persona, ma è diventato un gangster petroliere senza scrupoli che solo in nome del denaro, minacciava la figlia di Bean di ucciderla. Tra i due uomini c’è uno scontro frontale e il giudice con il sindaco muoiono entrambi mentre tutta la città prende alle fiamme. Dopo qualche anno la cantante Lillie Langtry, molto ammirata dal giudice Bean, ma non si sono mai incontrati, fa visita al museo dedicato all’uomo.

