L’uomo dai 7 capestri/ Su Rete 4 il film con Paul Newman

L’uomo dai 7 capestri va in onda oggi, martedì 8 febbraio, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di un film western di prodotto negli Stati Uniti nel 1972 da John Foreman e diretto da John Huston. Alla sceneggiatura troviamo un altro grande della storia del cinema come John Milius. Le scenografie sono di Tambi Larsen mentre le musiche di Maurice Jarre. Nel cast troviamo attori del calibro di Paul Newman, Jacquelin Bisset, Ava Gardner, Tab Hunter, Stacy Keach. In una piccola parte recita anche il regista stesso John Huston.

La tortura della Freccia/ Su Rete 4 il film del maestro Samuel Fuller

L’uomo dai 7 capestri, la trama del film: chi è Roy Bean?

Il film L’uomo dai 7 capestri vede come protagonista un fuorilegge di nome Roy Bean; l’uomo dopo essere stato prima ingannato e poi picchiato dagli uomini di un lago nei pressi del fiume Pecos, sceglie come soluzione la vendetta. Uccide infatti gli autori del misfatto e prende il controllo di quella terra lontana dalle logiche civili note. Quello che era un villaggio prettamente rurale inizia a progredire anche se principalmente in senso negativo; la piccola città in crescita è caratterizzata da una sorta di dominio divagante da parte degli sceriffi e dei giudici. Questi non fanno altro che emanare leggi e decisioni per tutelare unicamente i propri interessi, rovinando così la convivenza all’interno della comunità. La situazione precipita ulteriormente dolo la morte durante il parto della moglie del giudice del paese. Approfitta infatti della situazione il nuovo sindaco del villaggio che, senza alcuna ragione plausibile, sceglie di cacciare definitivamente proprio Roy. Nonostante il passare degli anni il giudice non trova pace e la voglia di ottenere la vendetta cresce sempre di più. Vent’anni dopo infatti sceglie di tornare al villaggio per chiudere i conti con il sindaco, che ormai non è altro che un malvivente intento a generare caos e terrore all’interno della cittadina. Durante lo scontro la città va in fiamme con tutti gli abitanti costretti ad abbandonare le proprie case. Inoltre, entrambi perdono la vita durante lo scontro ma Bean diventa un vero e proprio simbolo al punto da ricevere in omaggio un museo a lui dedicato.

LEGGI ANCHE:

Filo da torcere/ Su Rete 4 il film con Clint EastwoodEl Dorado La città perduta/ Su Italia 1 il film con Shane West

© RIPRODUZIONE RISERVATA