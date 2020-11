L’uomo dalla cravatta di cuoio/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (18 novembre)

L’uomo dalla cravatta di cuoio va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola del 1968 realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Malpaso Production. La regia del film è stata curata da Don Siegel, il soggetto è stato scritto da Herman Miller il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Dean Riesner e Howard Rodman. Il montaggio è stato realizzato da Sam E. Waxman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin mentre il trucco è frutto del lavoro di Bud Westmore. Nel cast sono presenti grandi attori come Clint Eastwood, Lee J. Cobb, Susan Clark, Don Stroud e Betty Field.

L’uomo dalla cravatta di cuoio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’uomo dalla cravatta di cuoio. Ci troviamo nello stato dell’Arizona in periodo storico piuttosto particolare, nello specifico dove vive e opera un vice sceriffo di nome Coogan. Per via dei suoi modi di fare e soprattutto per essere estremamente indisciplinato, il vice sceriffo non gode di straordinaria simpatia ed è per questo che spesso e volentieri si ritrova ad operare da solo con atteggiamenti piuttosto violenti. Un po’ per ripicca, un po’ per pulirlo il vice sceriffo viene contattato per un caso piuttosto complicato ed in particolar modo deve recarsi nella città di New York per occuparsi dell’estradizione di un detenuto che dovrà condurre presso le carceri in Arizona affinché venga sottoposto a processo ed eventualmente condannato. Non appena mette piede nella città di New York, il vice sceriffo si ritrova ad avere un brutto faccia a faccia con il tenente che si sta occupando della vicenda. Il motivo dello scontro è legato al fatto che attualmente il prigioniero si trova nella struttura ospedaliera per essere curato in virtù di un problema regresso.

Il tenente vorrebbe seguire tutto l’iter processuale per cui deve attendere il nulla osta da parte della corte suprema prima di poter dar vita all’estradizione e quindi alla consegna al vice sceriffo il quale viene intimato di trascorrere qualche ora all’interno di un albergo per poter essere contattato non appena tutte le carte vengono sistemate. Non amando particolarmente questo modo di operare, il vice sceriffo decide qualche ora più tardi di presentarsi all’interno della struttura dove è detenuto per farselo consegnare attraverso uno stratagemma. Questo si dimostrerà un’incredibile leggerezza da parte sua, perché dopo aver preso in custodia il malvivente sarà vittima di un vero e proprio agguato organizzato dalla compagna del detenuto. Il detenuto lo riesce a colpire alla testa ed entrato in possesso della sua pistola si dilegua nel nulla. Ovviamente, la vicenda avrà importantissime ripercussioni, non solo sul caso ma anche e soprattutto sulla carriera del vice sceriffo il quale per il momento viene sospeso dal servizio. Tuttavia, per nulla disposto a farsi da parte, decide di perseguire il detenuto portando avanti delle indagini private con l’obiettivo di poterlo rintracciare e riportarlo in galera così come avrebbe dovuto fare. Insomma, la situazione diventa piuttosto caotica e soprattutto di sceriffo ne fa una questione personale.



